大專生洄游農村競賽 銀髮關懷科系參與增

農業部農村發展及水土保持署主辦的「大專生洄游農村競賽」，今年已第15屆，選出20隊優秀駐村團隊。農村水保署今天表示，涉及銀髮族群關懷等科系學生參與有增加的趨勢。

農村水保署發布新聞稿，「大專生洄游農村競賽」已進入第15屆，歷年來吸引超過百校、2770名學生參與關注農村重要議題，為農村注入更多年輕能量與永續契機。

農村水保署表示，今年選出20隊優秀駐村團隊，學生來自多元背景，尤其近年來如語言治療學系、人工智慧暨醫療應用科、保健營養學系、高齡健康暨長期照護學系、醫務管理學系、護理系等涉及農村社區照顧、銀髮族群關懷等科系學生參與比率有增加趨勢。

農村水保署日前為獲選的20隊駐村團隊，在南投舉辦3天2夜的「洄游共識營」，展開暑期駐村行動的序幕，邀請產、官、學、社等多元領域的講者與學長姐引導，協助駐村團隊明確行動方向、調整企劃架構，為後續的駐村打下基礎。

今年「大專生洄游農村競賽」除提供每隊最高新台幣12萬元（離島15萬元）獎勵金，支持學生深入社區進行駐村實地實作外，也攜手多家企業與組織投入資源，共同打造青年返鄉的行動能量。

農村水保署表示，自民國100年開辦「大專生洄游農村競賽」，洄游不僅是一場競賽，更是青年實踐理想、探索自我與土地關係的重要旅程。

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