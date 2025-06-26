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北市技職生海外見習 強化實務應用與國際視野

中央社／ 台北26日電

側重海外交流，台北市教育局表示，6月已辦理2梯次技職海外見學團，赴德國、奧地利及日本，觸及工業科技、AI資訊科技，激發學以致用動力及視野，8月將赴奧捷見學新能源車業。

台北市教育局今天告訴中央社記者，6月已辦理2梯次技職海外見學團，114學年度共要舉辦3梯次，加上8月將前往捷克、奧地利的「科技新世代能源車輛工業見學團」，總計補助45名技術型高中師生新台幣408萬元。

教育局表示，6月的「德國、奧地利工業科技實習及文化見學團」，參與西門子機電整合系統認證課程（Siemens Mechatronic Systems Certification Program），並到慕尼黑工業大學與奧地利科技大學見習課程實況，以及參訪當地人文歷史地景。

教育局轉述，木柵高工沈姓學生參與此行後表示，西門子的課程從方塊圖繪製到實機排錯，內容紮實且具挑戰性，深刻體悟理論與實作結合的重要性，從中確立自己的未來方向。大安高工管姓學生則對西門子的模組化工廠設計印象深刻，既提升維修效率、運作彈性，也啟發他對自動化未來發展的想像。

6月另一團是前往日本的「AI資訊科技應用見學團」，參訪東北大學、谷川工業高校與千葉工業大學等學校，以及先端電子顯微鏡中心奈米露台、大衡工廠、日本遮蔽技研、上野博物館及日本未來科學館等，觀摩AI、電子與製造技術應用。

教育局表示，大安高工沈姓學生分享專業實作領悟，他說，不僅了解電子顯微技術在材料科學、生醫與半導體領域的應用，也見證汽車製程中IoT與機器人手臂如何提升生產效率與準確度，並認識電磁波遮蔽與材料防護技術，理解科技如何確保資安、讓設備運作穩定。

教育局提到，同團士林高商王姓學生則從智慧感應到語音互動的每一項技術運用中，驚嘆科技可以如此貼近生活，也讓她拓展國際視野。

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