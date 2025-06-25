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弘光科大料理文化交流 台越老青共煮跨國情誼

中央社／ 台中25日電

弘光科技大學舉辦「異國料理文化交流」，讓樂齡大學銀髮族長輩越南學子，透過陳年老菜脯乾燉鮮雞、越南牛肉河粉等台越料理體驗了解彼此文化，促進跨世代與跨國的交流。

弘光科大今天發布新聞稿，推廣營運處推廣教育中心、國際專修部、華語文中心共同舉辦一場別開生面的「異國料理文化交流」活動，讓在地樂齡大學銀髮族長輩學員與來自越南即將升大學的青年學子，透過料理體驗了解彼此文化。

活動地點在中餐教室，由餐旅管理系老師曾楷翔授課，上午示範鮮繪干貝佛手白菜、陳年老菜脯乾燉鮮雞及櫻花蝦荷葉油飯3道台灣傳統料理。從備料、刀工到火侯控制，細心講解每一道料理的食材特性與烹調技巧。

學員們分組進行實作，不少越南學員緊張萬分，台灣長輩們則老神在在給予指導，大家忙得不可開交，現場香氣四溢，也瀰漫著歡笑氣氛。

下午課程聚焦在製作越南家常美食牛肉河粉與越南春捲。老師引領學員認識異國食材與有別於中式料理的調味方式。越南學員熟悉操作流程，得心應手，台灣長輩們則抱持高度興趣與好奇，雙方在實作過程中熱烈交流，互相觀摩與分享心得。

課程最後，由學員自行票選出「最佳創意」、「最佳擺盤」、「人氣風味」等獎項。推廣營運處推廣教育中心表示，這場以料理為媒介的交流活動，不僅讓學員提升實作能力，更搭起一段跨世代與跨國的橋樑，為彼此留下深刻難忘的回憶。

長輩 越南 料理

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