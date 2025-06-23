台科大育成跨國新創Myogai AI影像辨識助瑜伽練習

國立台灣科技大學創新育成中心的國際團隊Myogai，以人工智慧為核心技術打造線上瑜珈平台，近期屢獲創新創業獎項。Myogai是全球首創結合AI與瑜珈教學的平台，團隊成員有來自貝里斯、巴拉圭、斯洛伐克的台科大學生與畢業生，透過即時影像辨識與資料模型訓練，讓使用者在瑜珈練習過程中開啟鏡頭，即可即時獲得精準的動作回饋與指導。

台科大指出，Myogai的AI影像辨識技術不僅提升瑜珈練習者效率，也強化瑜珈教師教學品質，為線上教學帶來嶄新突破。目前Myogai為免費開放平台，用戶註冊帳號後即可使用，未來版本將納入更多瑜珈動作序列，並考慮與台灣及海外瑜珈聯盟合作，採取小額訂閱模式進行營運升級。

Myogai在台團隊成員包括台科大資訊管理系四年級博士生的貝里斯籍Dale Neal、MBA四年級的巴拉圭籍Andres Britez、畢業於台科大MBA的斯洛伐克籍Valer Vanco、以及貝里斯籍在台工作近5年的Luis Manzanero等4人。

Myogai團隊初始靈感來自於Dale Neal，最初是為了參加機器人大賽而構想出追蹤人體動作的技術，隨後逐步轉型為專注於瑜珈姿勢優化的AI平台。團隊補充，早期操作界面即利用 Google 的開源工具，再透過程式語言從事進一步開發與優化。

Andres Britez表示：「每次參展或進行商業洽談時，我們都自豪地說，我們是來自台灣的國際新創團隊。」團隊更指出，台科大新創育成中心在發展過程中，從公司設立的法務協助、參賽策略指導，到產業鏈與創業生態系的連結，提供堅實的後盾，Dale表示：「沒有學校的支持，我們很難走到今天這一步。」

Myogai成立至今獲獎多次，包含經濟部2025智慧創新大賞銀牌、2024台科青創明日之星決選團隊及2022台科大與校友企業合辦「外籍人才創新創業培訓計畫」（GTEP）優選團隊。Valer Vanco表示，參賽成功關鍵在於清楚知道「自己在做什麼」與「吸引評審目光的賣點」。他說，每個比賽都有其核心關注點，應有策略地呈現產品優勢與團隊特色，並在簡報時展現自信。

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