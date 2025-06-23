快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

聽新聞
0:00 / 0:00

台科大育成跨國新創Myogai AI影像辨識助瑜伽練習

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
Myogai在台團隊成員包括台科大資訊管理系四年級博士生的貝里斯籍Dale Neal、MBA四年級的巴拉圭籍Andres Britez、畢業於台科大MBA的斯洛伐克籍Valer Vanco、以及貝里斯籍在台工作近5年的Luis Manzanero等4人。圖／台科大提供
Myogai在台團隊成員包括台科大資訊管理系四年級博士生的貝里斯籍Dale Neal、MBA四年級的巴拉圭籍Andres Britez、畢業於台科大MBA的斯洛伐克籍Valer Vanco、以及貝里斯籍在台工作近5年的Luis Manzanero等4人。圖／台科大提供

國立台灣科技大學創新育成中心的國際團隊Myogai，以人工智慧為核心技術打造線上瑜珈平台，近期屢獲創新創業獎項。Myogai是全球首創結合AI與瑜珈教學的平台，團隊成員有來自貝里斯、巴拉圭、斯洛伐克的台科大學生與畢業生，透過即時影像辨識與資料模型訓練，讓使用者在瑜珈練習過程中開啟鏡頭，即可即時獲得精準的動作回饋與指導。

台科大指出，Myogai的AI影像辨識技術不僅提升瑜珈練習者效率，也強化瑜珈教師教學品質，為線上教學帶來嶄新突破。目前Myogai為免費開放平台，用戶註冊帳號後即可使用，未來版本將納入更多瑜珈動作序列，並考慮與台灣及海外瑜珈聯盟合作，採取小額訂閱模式進行營運升級。

Myogai在台團隊成員包括台科大資訊管理系四年級博士生的貝里斯籍Dale Neal、MBA四年級的巴拉圭籍Andres Britez、畢業於台科大MBA的斯洛伐克籍Valer Vanco、以及貝里斯籍在台工作近5年的Luis Manzanero等4人。

Myogai團隊初始靈感來自於Dale Neal，最初是為了參加機器人大賽而構想出追蹤人體動作的技術，隨後逐步轉型為專注於瑜珈姿勢優化的AI平台。團隊補充，早期操作界面即利用 Google 的開源工具，再透過程式語言從事進一步開發與優化。

Andres Britez表示：「每次參展或進行商業洽談時，我們都自豪地說，我們是來自台灣的國際新創團隊。」團隊更指出，台科大新創育成中心在發展過程中，從公司設立的法務協助、參賽策略指導，到產業鏈與創業生態系的連結，提供堅實的後盾，Dale表示：「沒有學校的支持，我們很難走到今天這一步。」

Myogai成立至今獲獎多次，包含經濟部2025智慧創新大賞銀牌、2024台科青創明日之星決選團隊及2022台科大與校友企業合辦「外籍人才創新創業培訓計畫」（GTEP）優選團隊。Valer Vanco表示，參賽成功關鍵在於清楚知道「自己在做什麼」與「吸引評審目光的賣點」。他說，每個比賽都有其核心關注點，應有策略地呈現產品優勢與團隊特色，並在簡報時展現自信。

瑜珈 團隊 台科大

延伸閱讀

從280公斤瘦成80公斤 慈濟團隊助男子翻轉成型男…

安聯投信：台股守萬二 等待消息明朗期

兼具在地與國際！宜蘭選出5傑出演藝團隊 將在童玩節演出

桃三立委反擊罷免逐里問政啟動 議長邱奕勝站出來帶頭反罷免

相關新聞

台科大育成跨國新創Myogai AI影像辨識助瑜伽練習

國立台灣科技大學創新育成中心的國際團隊Myogai，以人工智慧為核心技術打造線上瑜珈平台，近期屢獲創新創業獎項。Myog...

「吃好吃滿」！ 嘉南藥理大學餐旅系學生指控 上課用過期2年食材校方回應了

嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料指，系上中餐老師上課用過期食材，有的竟過期2年還在用，教室雜亂不堪，讓學生「吃好吃滿、經常拉...

PCB龍頭臻鼎科技捐贈龍華科大1千萬 培育高端技術人才

全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團與龍華科技大學共同舉行高端技術人才培育計畫，雙方攜手合作展開策略聯盟。臻鼎集團董...

崑大黃秉樺懷念老家飯菜香 研習餐飲10年獲獎無數

崑山科大餐飲管理廚藝系畢業生黃秉樺從小以餐飲為志，已有37張餐飲證照，獲大專優秀青年與「技職之光」，更考取高雄餐旅大學研...

育達科大畢業典禮 苗栗縣長鍾東錦贈言4大自我管理要項

私立育達科技大學今天舉行畢業典禮，包括大學及研究所有近千名應屆畢業生，苗栗縣長鍾東錦到場頒發縣長獎並祝福畢業生展翅高飛、...

資策會與南臺科大攜手打造產學共育模式 推動生成式AI人才跨域實戰

因應生成式AI快速發展與產業對即戰力人才的高度需求，財團法人資訊工業策進會（資策會）13日與南臺科技大學正式簽署合作備忘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。