瑜珈線上平台AI加持 台科大新創團隊獲獎
台科大育成中心輔導的國際新創團隊Myogai，首創結合AI與瑜珈教學的平台，透過即時影像辨識與資料模型訓練，讓使用者可即時獲得精準的動作回饋與指導。
台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大創新育成中心長期致力於扶植學生創新創業，由育成中心輔導的國際團隊Myogai，以人工智慧為核心技術打造線上瑜珈平台，曾獲經濟部2025智慧創新大賞銀牌、2024台科青創明日之星決選團隊等創業獎項，成為矚目的亮點新創。
Myogai團隊由貝里斯籍的台科大學生Dale Neal、巴拉圭籍的台科大學生Andres Britez、斯洛伐克籍的台科大校友Valer Vanco、貝里斯籍在台工作者LuisManzanero等4人組成。
Myogai是全球首創結合AI與瑜珈教學的平台，透過即時影像辨識與資料模型訓練，讓使用者在瑜珈練習過程中開啟鏡頭，可即時獲得精準的動作回饋與指導，這項技術不僅提升練習效率，也強化瑜珈教師教學品質，為線上教學帶來新突破。
Dale Neal表示，最初為了參加機器人大賽，構想出追蹤人體動作的技術，隨後逐步轉型為專注於瑜珈姿勢優化的AI平台；早期操作界面是利用Google的開源工具，再透過程式語言進一步開發與優化。
Myogai團隊也感謝台科大新創育成中心在發展過程中扮演關鍵推手，從公司設立的法務協助、參賽策略指導，到產業鏈與創業生態系的連結，提供堅實的後盾。
目前Myogai為免費開放平台，用戶註冊帳號後即可使用，未來將納入更多瑜珈動作，並考慮與台灣及海外瑜珈聯盟合作，採小額訂閱模式進行營運升級。
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