「吃好吃滿」！ 嘉南藥理大學餐旅系學生指控 上課用過期2年食材校方回應了

嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料指，系上中餐老師上課用過期食材，有的竟過期2年還在用，教室雜亂不堪，讓學生「吃好吃滿、經常拉肚子」，一再投訴系上主管都被「蓋牌」不處理。校方表示，已全面檢視處理，即刻啟動改善機制。

台南市政府衛生局則表示，已派員到校稽查，因學校不是廠商、教室不是營業場所，衛生局無權開罰，已說明應注意改進事項，校方也承諾會立即改善。不過大學主管機關教育部有「學校衛生法」，學生如果認為權益受損，可以提民事求償。

餐旅系學生提供網路社團貼文指控，中餐老師除了使用大量過期食材，還用生鏽刀具、生食熟食餐具混用，現場雜亂不堪，甚至見過死老鼠還有蟑螂。高職學生來參觀時竟在通風不良的教室內燒烤，都違反相關操作規定，學生敢怒不敢言，因為一再跟系上反映都沒用，只好等畢業才打開潘朵拉盒子。

校方表示，上課使用過期食品與調味料是因中餐教室為高使用頻率場域，除班級授課使用也提供外聘業師課程、樂齡大學、校內活動與成果發表等用途，並開放部分空間供借用單位儲放備品與食材。

近期稽查，發現於調味料及食材管理上確實出現疏漏。為強化管理，校方已要求負責教室管理教師，每學期開學周及期末考周，安排授課班級或廚藝團隊學生共同進行教室環境整理與物品清點。

可食用且未過期食材鼓勵同學帶回家使用，避免浪費。即期或過期食材統一分類處理並丟棄於校內廚餘系統。將進一步強化食材使用期限控管與標示制度，並增加「期末物品清倉制度」，防範類似情形再次發生。

關於課堂使用炭火及通風安全疑慮，該課為配合高中參訪體驗活動，授課教師為豐富學生烹飪體驗，選擇進階中餐課程碳烤料理為教學內容。課前已考量炭火可能產生一氧化碳風險，已採取以下通風措施開啟教室門窗，保持空氣流通，啟用抽油煙機與電風扇，加強換氣。

教師與助教全程在場監控空氣流通狀況，期間並未觀察到學生有不適反應。已要求授課教師未來若有類似教學內容，應全面改至戶外場地進行，以降低風險、保障安全。

校方表示，使用生鏽刀具製作生食料理發生於112年中餐進階課程，教師曾使用1把由退休老師傅贈送自製刀具，處理龍蝦食材，該刀具為特殊鋼材設計屬易氧化材質，使用前已先清洗並使用酒精消毒。當初因學生觀感不佳並向校方反映後，該師已全面停止使用該刀具進行教學與切割作業。校方強調，校內所有用於教學器具全符合食品衛生安全規範。

校方表示，遭投訴老師下學期繼續聘任，已成立「食品烹煮相關教室稽核小組」，成員皆具備衛生稽核經驗。定期進行場地與設備檢查，逐步汰換掉舊設備。

衛生局副局長林碧芬指出，因學校非營利職業單位，製作產品教學用未對外販售，權責機關不在衛生局而是教育部，不過衛生局已說明應注意及改進事項，校方也承諾會立即改善。 嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料系上中餐老師上課用過期食材，有的竟過期兩年還在用，教室雜亂不堪，讓學生「吃好吃滿」，一再投訴都被系上「蓋牌」不處理。圖／讀者提供取自Dcard 嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料系上中餐教室雜亂不堪，一再投訴都被系上「蓋牌」不處理。圖／讀者提供取自Dcard 嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料系上中餐老師上課用過期食材，有的竟過期兩年還在用，教室雜亂不堪，讓學生「吃好吃滿」，一再投訴都被「蓋牌」不處理。圖／讀者提供取自Dcard 嘉南藥理大學餐旅系畢業生爆料系上中餐老師使用生鏽刀具，一再投訴都被系上「蓋牌」不處理。圖／讀者提供取自Dcard

商品推薦