PCB龍頭臻鼎科技捐贈龍華科大1千萬 培育高端技術人才

全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團與龍華科技大學共同舉行高端技術人才培育計畫，雙方攜手合作展開策略聯盟。臻鼎集團董事長沈慶芳捐贈新台幣1000萬元，由龍華科大協助培訓集團所需以泰國學生為主的中高階技術人才。

龍華科大董事長孫道亨表示，臻鼎科技集團是全球PCB印刷電路板龍頭，連續8年蟬聯全球第一大PCB生產企業，位居產業領導地位。臻鼎科技集團在全球政經局勢多變情況下，仍能穩健成長，關鍵在於臻鼎董事長沈慶芳領導公司從優秀到卓越的理念，不斷從各個領域延攬優秀人才。

孫道亨指出，董事長沈慶芳去年曾受邀蒞臨龍華頒發臻鼎獎助學金並為師生演講，他聆聽時印象最深刻的是對方數次提到「不做晚上睡不著覺的事」，並以正直、誠信為經緯，落實在每一個決策上，帶領臻鼎持續前進，打造一個永續經營的企業。

董事長沈慶芳則強調，人才是企業永續發展的核心，經營企業需要優秀人才，他深知實作技能是技職學子畢業後立足職場的重要關鍵，臻鼎科技集團每年皆提供20位獎助學金名額給龍華學子，讓學子得以專注於學業，並於畢業後可於企業工作，產學無縫接軌。期望藉由本次高端技術人才培育計畫，與龍華科大深化產學合作，創造龍華學子更多更好的工作機會，為PCB、半導體產業未來發展注入源源不絕的動力。

龍華科大校長葛自祥指出，該校近年與泰國第一學府朱拉隆功大學工程學院合作2+2學士雙聯學程，並與泰國KMITL、KMUTT、KMUTNB、BUU等四所泰國重點理工型國立大學，合作3+1+2碩士一貫學程、1+1雙聯碩士學程，推動實務導向與工業對接的應用科技教育；本次策略合作，龍華科大協助培訓臻鼎科技集團所需的中高階技術人才，集團並提供泰國學子獎助學金，支持來自泰國的優秀學生完成在台學習，順利接軌產業。

而臻鼎科技集團核心幹部也參訪龍華科大半導體元件製程中心、半導體材料分析研究中心、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠、（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠、高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地等教育部億元級基地，實地了解龍華科大實作基地及場域所建立的實務技術與研發量能，期盼未來加強合作，深化產學鏈結。

臻鼎集團董事長沈慶芳參觀3D數位PCB暨智慧製造類產線工廠。記者周嘉茹／翻攝 臻鼎科技集團高官與泰國實習學子合影。記者周嘉茹／翻攝

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