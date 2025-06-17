快訊

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

新生萬元獎學金 公東高工完全免試入學報到率達7成

中央社／ 台東縣17日電

台東私立公東高工祭出新生報到就有新台幣1萬元獎學金，昨日完全免試入學報到率達7成，後續還有免試入學和會考，預估這次整體招生將提高。

台東縣私立公東高級工業職業學校校長李恭榮今天告訴中央社記者，114學年完全免試入學昨日新生報到，報到率達7成，顯示家長與學生對技職教育逐步肯定。為鼓勵學生投入技職教育，學校將新生入學獎學金從原本3000元加碼至1萬元整，提供實質肯定與支持，幫助學生安心就學、展現潛能。

他說，昨天報到現場，由電機科主任黃榮光親自頒發獎學金予學生代表江凱旋，並由其家長在場見證，氣氛溫馨感人。此舉不僅象徵學校對新生的重視，也展現鼓勵學生積極學習、開創未來的決心，後續還有免試入學及會考，整體招生率預計會提高。

李恭榮表示，學校設有技高體系的機械科、電機科、家具木工科、室內空間設計科、時尚造型科，以及實用技能學程中的餐飲技術科與美髮技術科，廣泛涵蓋製造、設計、美感與服務領域。

他說，學生入學後，學校將秉持「品格與技藝並重」的教育理念，透過課程設計與日常校園生活，培養學生良好態度與專業技能。更與企業攜手推動「亮點計畫」及「千里馬計畫」，讓學生在學期間即可參與實務合作、企業實習及人才媒合，打造升學與就業兼顧的多元出路。

受到少子化影響，公東高工於民國112年被列入專輔學校，後來在前總統蔡英文、前政務委員林萬億、前教育部長潘文忠、前立法委員劉櫂豪以及企業界的幫助下於113年解除專案輔導對象。

職業 獎學金 新生 台東 免試入學

延伸閱讀

中一中3生錄取日本京大、台大 他免學費還有生活費可領

持公費留考資格 她成功申請進入諾貝爾獎得主實驗室

少子化衝擊…114會考落點分數恐下修 專家：關鍵在人數非比例

崇利建設捐獎學金 151名蘆洲學子獲助迎戰AI時代

相關新聞

崑大黃秉樺懷念老家飯菜香 研習餐飲10年獲獎無數

崑山科大餐飲管理廚藝系畢業生黃秉樺從小以餐飲為志，已有37張餐飲證照，獲大專優秀青年與「技職之光」，更考取高雄餐旅大學研...

育達科大畢業典禮 苗栗縣長鍾東錦贈言4大自我管理要項

私立育達科技大學今天舉行畢業典禮，包括大學及研究所有近千名應屆畢業生，苗栗縣長鍾東錦到場頒發縣長獎並祝福畢業生展翅高飛、...

資策會與南臺科大攜手打造產學共育模式 推動生成式AI人才跨域實戰

因應生成式AI快速發展與產業對即戰力人才的高度需求，財團法人資訊工業策進會（資策會）13日與南臺科技大學正式簽署合作備忘...

貧困病痛打不倒 崑山科大錢谷村雙主修錄取6研究所

崑山科技大學金融管理系畢業生錢谷村，自小家境清寒且胸骨凹陷、脛骨異常，他打工自籌醫療手術費，奮發向學從餐飲跨域學習，雙主...

立委揭高職銲接教材錯誤百出 呼籲重審教科書

立委林俊憲、林宜瑾12日召開記者會，指出高職機械群科所採用的《機械製造》教科書錯誤百出、觀念落後，專業術語未與國際標準接...

技職遇少子化及產業變革衝擊 國教院向日韓取經

台灣技職教育受到少子女化及產業變革的衝擊，高職學生數降幅遠高於高中。國家教育研究院今天舉辦研討會，邀請日本、韓國學者分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。