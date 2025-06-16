崑大黃秉樺懷念老家飯菜香 研習餐飲10年獲獎無數

崑山科大餐飲管理廚藝系畢業生黃秉樺從小以餐飲為志，已有37張餐飲證照，獲大專優秀青年與「技職之光」，更考取高雄餐旅大學研究所。「懷念老家的飯菜香」是前進動力。他認為只要持續投入時間熱情，就能讓夢想生根開花結果。

黃秉樺表示，會踏入餐飲源自兒時回憶，是看老奶奶準備飯菜模樣，感受中式料理不僅是傳統文化更連結家族情誼，下決心朝這條路前進，期望將來能用雙手復刻家鄉味。

黃秉樺表示，為實現目標，就讀蘭潭國中時接觸東吳高職餐飲技藝班，高中直接就讀累積學習經驗。原本已決定就讀某大學，中途巧遇崑大餐飲系老師洪廷瑋到校介紹，他被設備師資陣容吸引，改進崑山科大。

黃秉樺認為想成為專業餐飲人員需具多元技能，積極考取餐飲證照已取得37張：7張乙級、16張丙級證照、10張國際餐飲證書、2張國際外證書及2張業界食品衛生安全管制系統認證。

他征戰多場餐飲競賽拿到37項優勝，出色經歷獲頒教育部「第19屆技職之光－證照達人獎」，也是崑大餐飲系第一位獲獎學生，又入選大專優秀青年，令人刮目相看。

黃秉樺說考「中式麵食加工－發麵類乙級」證照經歷最難忘，因當時這證照還不熱門，南部沒找到證照班，後來發現麻豆有老師開班授課，每周通勤一小時，考前一天更直接住在考場附近，近兩個月學習最後終於證照到手。

他說，考場印象最深刻的是叉燒包與油條，不僅需預防麵團乾澀，更要控制好溫度與隔絕空氣，「試務人員說這是第一次看到所有產品都做得非常標準的，當下我就覺得我的努力都是值得的。」

黃秉樺參加2023亞洲餐飲挑戰賽獲「月子餐展示」、「刀工廚藝競賽」與「水花片廚藝競賽」3項金牌，回憶當時為練習水花片技術，每次都切整袋紅蘿蔔，練到連吃飯都不想看到紅蘿蔔，所幸最後收穫好成績。

他同年參加第八屆世界盃時尚美學廚藝創作競賽，一人報名4個項目，到場才發現每項菜餚展示位置相隔遙遠，不過他冷靜應變突發狀況，迅速調整菜品的位置與順序，最後完成擺盤，也順利獲獎。

黃秉樺表示。有人質疑他花太多時間考證照，不過他認為重點不在數量，而是技職質量，多元學習提升能力發展各樣的餐飲技能，才是最終目標。他特別感謝洪廷瑋在他遇到瓶頸時總給耐心指導，提醒他「態度決定高度」，每次快放棄時想起老師叮嚀及自己的初衷後，都能堅持下去。

黃秉樺預計再攻讀碩士，朝向餐飲研發、品牌經營或教育培訓發展，將所學回饋社會，也為台灣餐飲文化注入更多創新與活力。 黃秉樺積極培育就業實戰力，證照與競賽獎項收穫豐碩。圖／黃秉樺提供 黃秉樺榮獲大專優秀青年。圖／黃秉樺提供 黃秉樺(左3)獲第19屆技職之光。圖／校方提供 黃秉樺(左) 因洪廷瑋老師影響進崑大餐飲系。圖／黃秉樺提供 黃秉樺參加2023年UAPP WPC亞盟第八屆世界盃時尚美學廚藝創作競賽，榮獲4面金牌。圖／黃秉樺提供 黃秉樺共考取37張專業證照，表現優異。圖／黃秉樺提供

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