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育達科大畢業典禮 苗栗縣長鍾東錦贈言4大自我管理要項

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
育達科大畢業生與苗栗縣長鍾東錦合影留念。圖／苗栗縣政府提供
育達科大畢業生與苗栗縣長鍾東錦合影留念。圖／苗栗縣政府提供

私立育達科技大學今天舉行畢業典禮，包括大學及研究所有近千名應屆畢業生，苗栗縣長鍾東錦到場頒發縣長獎並祝福畢業生展翅高飛、前程似錦；鍾東錦期勉畢業生不論選擇繼續深造或進入職場，都要「擇其所愛、愛其所擇」，同時要自我管理健康、時間、培養熱情和幽默感，為自己開闢更順遂的人生

育達科大上午在學生活動中心辦畢業典禮，育達科大董事長王育文帶領董事、校長吳菊及教學與行政團隊出席，鍾東錦、立委陳超明、造橋鄉長徐連斌、校友會總會長劉羲宗、首屆會長杜文卿及多位高中職校長受邀參加。鍾東錦與來賓提前到校，由王育文說明創辦人王廣亞白手起家歷程和辦學理念，並就當前世界各國都面臨的少子化衝擊和教育政策等議題交流意見。

鍾東錦向畢業生與家長致賀，祝福畢業生歡喜迎接新的人生里程，期勉大家步出校門後，不論選擇進入職場或深造，或在家庭、愛情及事業選項中，一旦有了明確抉擇，就應堅持「擇其所愛、愛其所擇」，才能達成人生的目標。

鍾東錦鼓勵畢業生要自我管理好4大要項，一是自我管理健康，大家要養成至少一種良好的運動習慣維持健康；二是管理好自己的時間，不要耗費太多時間在社群網路，畢竟時間寶貴，這樣不太划算；三是有效管理自己的熱情，很多人會因年紀成長、見聞增廣，使得年輕時的熱情逐漸降溫，希望大家要維持一定的熱情；四是管理自己的幽默感，人生不可能凡事順利，難免遭遇挫折甚至難堪，他也不例外，但只要盡量用幽默方式化解這些困難和窘境，反而可讓問題迎刃而解並建立更好的人際關係，有助為自己開闢更順遂的人生。

「不一樣的工作態度，會有不一樣的成果！」鍾東錦以3個泥水匠為例，同樣是泥水匠，他們分別被問及是做什麼工作時，一個回答說在砌牆，另一個說在蓋房子，第三個則說在為上帝蓋房子，顯示他們雖做同樣工作，但思維和視野卻天南地北，最終成就自然也不同。

王育文祝福畢業生在歷經學術洗禮和技能訓練後，要堅持「實踐夢想、永不放棄」，準備迎接下階段的精彩人生；他並以父親王廣亞充滿挫折的人生為例，勉勵大家要有吃苦、吃虧、吃氣的「三吃精神」，不論處於逆境或順境，都能鬥志昂揚、勇敢面對。

今年近千名畢業生中，也有縣府員工或縣長服務團隊的秘書，鍾東錦對他們能在工作之餘，重返校園進修汲取新知，也給予高度肯定。

育達科技大學今天辦畢業典禮，苗栗縣長鍾東錦到場頒發縣長獎，並祝福畢業生展翅高飛、前程似錦。圖／苗栗縣政府提供
育達科技大學今天辦畢業典禮，苗栗縣長鍾東錦到場頒發縣長獎，並祝福畢業生展翅高飛、前程似錦。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（右二）與育達科大董事長王育文（右一）、校長吳菊（左一）交流教育政策。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（右二）與育達科大董事長王育文（右一）、校長吳菊（左一）交流教育政策。圖／苗栗縣政府提供
育達科技大學董事長王育文（左）向縣長鍾東錦分享育達創辦人王廣亞的辦學理念。圖／苗栗縣政府提供
育達科技大學董事長王育文（左）向縣長鍾東錦分享育達創辦人王廣亞的辦學理念。圖／苗栗縣政府提供
校方邀請縣長鍾東錦和來賓合影留念。圖／苗栗縣政府提供
校方邀請縣長鍾東錦和來賓合影留念。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 人生

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