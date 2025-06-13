資策會與南臺科大攜手打造產學共育模式 推動生成式AI人才跨域實戰

因應生成式AI快速發展與產業對即戰力人才的高度需求，財團法人資訊工業策進會（資策會）13日與南臺科技大學正式簽署合作備忘錄（MOU），資策會執行長范俊逸、南臺科技大學校長黃能富等多位貴賓蒞臨儀式現場，一起見證合作啟動的重要時刻。

資策會表示，未來雙方將以「FUSION」產學共育為核心精神，建立跨域教學、科技研發、實務訓練、場域共享等合作面向，共同推動產學整合與AI創新應用，開創學界與法人協力育才、技能變產能的全新典範。

范俊逸表示，雙方將共同培訓產業需要的AI人才，著重於具備前瞻視野、實務經驗，並導入「FUSION」產學共育模式，串接「人、技術、空間、資源」四大關鍵要素，期盼從理念走向實踐，從交流走向共創。

「FUSION」模式涵蓋六大面向，包括人員互聘與交流（Faculty & Talent Exchange）、科研合作與訓練（Unified Research & Training）、場域與設備共享（Shared Facilities & Testbeds）、實習與職涯銜接（Internship & Career Linkage）、生成式AI實務訓練（Onsite Generative AI Training）、新世代人才培育（New Talent Incubation）。

透過這套完整架構，雙方將共建高效能的產學協作生態系，為臺灣產業持續注入創新的AI發展動能。

范俊逸指出，資策會與南臺科大在教學、人才培育上有深厚基礎，這次不只是一次性合作協議的簽署，更是雙方多年互動的成果體現。透過「FUSION」產學共育模式，結合資策會在AI研發與實務場域上的優勢，一起打造能落地、能長期運作的人才培育平台。

南臺科技大學校長黃能富表示，資策會長期在科技創新與產業應用上扮演關鍵推手，這次雙方從課程共構、實習媒合到場域共建，展現高度互信與行動力。南臺始終強調「學用合一」與「業師共教」，而資策會的加入，將使教學與實作更具產業連結與國際視野。

自2025學年度起，南臺科大商管學院將在全球經營管理碩士班（GMBA）開設「生成式AI提示工程基礎與實務」課程，由雙方共同規劃結合理論學習與實作應用課程與教材。

資策會亦將提供課程學員暑期實習機會，並針對表現優異者提供優先錄取的正職職缺，打造訓用合一的「學習→實習→就業」人才發展路徑，也讓AI教育與產業真正接軌。

此外，雙方也合作申請勞動部「產業新尖兵計畫」，即將開辦「AI攻略與數位行銷實戰班」課程，協助在職人員與轉職學員短時間內掌握行銷實戰技巧，全面對接市場需求，並體現雙方在產業導向、即戰力培育與技能變產能的高度共識與執行力。

資策會指出，隨著生成式AI加速推動產業轉型，更需具備實作能力與跨域整合力的人才，去驅動產業轉型與創新。透過「FUSION」產學共育模式，未來將有更多學生、教師、研究人員能在「學界×法人×產業」的合作環境中共學、共創，攜手走在AI浪潮的最前線。

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