立委揭高職銲接教材錯誤百出 呼籲重審教科書

立委林俊憲、林宜瑾12日召開記者會，指出高職機械群科所採用的《機械製造》教科書錯誤百出、觀念落後，專業術語未與國際標準接軌，更夾雜中國大陸用語，混淆基本銲接觀念，嚴重影響我國銲接專業人才的培育品質，要求國家教育研究院應重新審查教材內容，確保技職教育與產業實務銜接。

林俊憲表示，近年來我國大力推動「國艦國造」與離岸風力發電政策，對銲接技術人才的需求日益殷切，但產業卻面臨技術人員短缺。他與林宜瑾接獲業界反映後深入了解，發現問題根源竟出自技職教育的教科書出錯，教材內容不僅過時且錯誤頻仍，導致學生的專業知識與實務脫節，進而造成產業人才斷層。

林俊憲指出，現行高職機械群科主要使用《機械製造》，市面上常見的三個版本分別為全華版（國教院技審字第108149號）、台科大版（國教院技審字第108225號）及科友版（國教院技審字第108092號），初步檢視銲接章節至少發現50處明顯錯誤。

他舉例，全華版與科友版皆出現中國用語，如將「Welding Position」誤譯為「銲接位置」，而非經濟部標準檢驗局訂定的國家標準（CNS）譯名「銲接姿勢」；又如「Flux-cored Arc Welding, FCAW」被誤譯為「銲藥芯電弧銲接」，並非CNS標準譯名「包藥銲線電弧銲接」，導致學生學習錯誤的專業術語。

台灣銲接協會標準委員會委員陳志鵬博士也指出，三個版本皆錯誤地以攝氏427度作為區分軟銲與硬銲的溫度門檻，但實際上，30年前美國銲接協會（AWS）早已改以攝氏450度為準，國家標準（CNS）也已配合修正，教材內容明顯未與時俱進。

陳志鵬說，此外，全華版介紹「原子氫電弧銲接（AHW）」時，不僅誤用「氣體金屬極電弧銲接（GMAW）」作為示意圖，更誤稱「原子氫電弧銲接（AHW）」為常見銲接方法，但該方法早已自國際標準（ISO）除名，現今極少使用，何來常見之說？

中鋼焊材股份有限公司總經理莊士誠說，高一課程理應協助學生建立正確的基礎學識，但教材中連基本概念都錯誤百出，也缺乏艱深詞彙解釋，學生恐難以理解。

他解釋，有關「銲接性（Weldability）」的說明，短短三行文字竟出現四處錯誤，包含「沃斯田體系不鏽鋼在高溫時產生碳化鉻，故熔接性比肥粒體系不鏽鋼差」的說法即屬誤導。實際上，沃斯田體系不鏽鋼的銲接性較好，即使產生碳化鉻，也主要影響耐腐蝕性，而非銲接性。他批評課本未對「沃斯田體系不鏽鋼」、「肥粒體系不鏽鋼」解釋定義，缺乏基礎引導，不利初學者吸收。

林俊憲強調，教科書錯誤不勝枚舉，不僅作者未積極更新內容，連每年審定教材的國家教育研究院也未能及時糾錯，更遑論第一線教師指正，反映出整體教科書審查機制出現重大紕漏。

他認為，教科書內容有誤，審查委員應肩負最終把關的責任，要求比照體育署黃金計畫競技強化委員會名單，應分學群學科並立即公開，以受公評，也建議未來建立不適任審查委員及不良出版社的淘汰機制，避免重蹈覆轍。

林宜瑾表示，日前已要求國家教育研究院立即召開專家會議，邀請出版社、學界、產業界人士與會，全面檢討機械群學科的教材內容，盡速確認需修正的內容，確保新學期使用正確版本的用書。她呼籲國教院與國教署，應全面共同檢視技術型高中課程內容，結合產業趨勢與時俱進；教育部也應針對技職教育政策啟動總檢討，讓教學與實務能結合，奠定國家技職教育發展的基石。

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