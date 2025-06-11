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技職遇少子化及產業變革衝擊 國教院向日韓取經

中央社／ 台北11日電
台灣技職教育受到少子女化及產業變革的衝擊，高職學生數降幅遠高於高中。示意圖。圖／AI生成
台灣技職教育受到少子女化及產業變革的衝擊，高職學生數降幅遠高於高中。示意圖。圖／AI生成

台灣技職教育受到少子女化及產業變革的衝擊，高職學生數降幅遠高於高中。國家教育研究院今天舉辦研討會，邀請日本、韓國學者分享學徒學校、職業導向課程的經驗。

台灣在40多年前，高職、高中學生數比是7比3，但隨著少子女化趨勢，以及家長觀念的影響，在108學年度，就讀高中（普高）人數首度超過高職（技高）。

根據教育部今年4月公布的高級中等學校概況統計，113學年度高中普通科學生共27.9萬人，與108學年度相比減少1.1萬人。專業群科113學年度為21.0萬人，比108學年度減少5.2萬人。顯示技職體系學生正不斷流失，且降幅明顯高於普通高中。

國家教育研究院今天舉辦「2025年國際課綱研討會—技職教育發展與實踐」，針對技職教育的趨勢，邀請產官學界分析對策。

前教育部次長林騰蛟指出，台灣面臨少子化、產業變革與教育體制應變能量等問題，須「以變制變」強化產學合作、實作場域、提升教師實務能力並優化選才機制，才能因應數位整合並與產業鏈對接。

韓國、日本也都和台灣一樣，面臨少子化及勞動市場缺工的問題。韓國職業教育與訓練研究院資深研究員李秀晶指出，韓國於2022年修訂課綱，提出教育轉型和多元化產學合作模式，例如因應產業需求設計課程的「師傅高中」，以及「產學合一型學徒學校」。政府透過課程創新與跨部會合作，強化學生的職場實戰力及因應產業快速變遷的能力。

日本北海道大學教授龜野淳則表示，日本因應青年就業趨勢變化，推動職涯教育提早介入，強調跨域整合與終身學習，透過實習制度與職業導向課程，結合高等職業教育的在地化，期盼能有效滿足勞動市場需求。

永詮機器工業公司董事長林建佑指出台灣機械產業人才斷層問題，呼籲深化產學合作和創新學制。國教院院長林從一則表示，未來將設立「產業創新與未來技能實驗室」，規劃產業對接與職能轉化等5個研究小組，深化與國際智庫的合作，推動以數據為本的新型教育模式，提升技職教育的研究能量與制度創新能力。

職業 林騰蛟 日本 教育部

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