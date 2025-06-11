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美和科大打造學生人生高光時刻 4天辦5場特色畢業典禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
ROTC教育中心選在校外潮州鐵道園區舉行。圖／美和科大提供
ROTC教育中心選在校外潮州鐵道園區舉行。圖／美和科大提供

畢業季到了，美和科技大學6月舉辦4天5場畢業典禮，為今年畢業生量身打造5場別具意義特色畢業典禮，從資源教室特教生、原住民族學生專屬儀式，到全校聯合畢業典禮，再到壓軸ROTC校外夕陽畢業典禮，讓每名畢業生帶著感動與榮耀啟程。

美和科大指出，首場畢業典禮，由學務處資源教室舉辦，畢業形式由學生討論規畫，師長協力圓夢，打造溫馨感動、充滿祝福畢典儀式，讓特教生以自己的方式告別校園，展開人生新篇章。

「路 tau 了，我們各自飛！」原民畢業文化祭典，由原住民族學生資源中心策畫，以布農族文化為主題，舉辦成長祭儀、族語祝福與射耳祈福，畢業證書也以各族群族語製作，展現700名原民生文化底蘊與族群驕傲。不只是畢業典禮，更是從知識走向文化承擔的轉捩點。布農族耆老離場時說，「這才是真正屬於我們布農的慶典。」道出儀式的文化深意與傳承價值。

嘉年華級別—全校聯合畢業典禮，一天連辦兩場大型畢典，橫跨各院系學制，每場逾1500人參與，彷彿畢業嘉年華會，師長齊聚，歡送畢業生離校。從活動規畫、流程安排到每一細節用心，展現美和團隊高效執行力與凝聚力。

ROTC畢業典禮，是壓軸第五場畢典，美和科大指出，ROTC教育中心選在校外潮州鐵道園區舉行。夕陽下、湖畔邊，畢業生與師長、夥伴、家人齊聚，畢典由三年級學生負責規畫、執行，為四年級學長姐打造最特別歡送儀式，展現中心強調「自律、嚴格、堅持」的教育理念與訓練成果。

學務長兼教育中心主任黃其彥說，無法保證每人都一帆風順，但始終堅持做對的事，陪伴學生走過疫情、挑戰與任務，希望他們未來都能擁有優質的態度、過人的執行力與正向思考能力。

校長王建臺說，美和科大珍視每名學生，從第一場到最後一場畢典，校本部、學務處、資源教室、原資中心、ROTC教育中心，或是全校各處室的合作，展現美和科大「以學生為本」、「多元包容」的教育理念。

原民特色畢業典禮。圖／美和科大提供
原民特色畢業典禮。圖／美和科大提供
特教生特色畢典。圖／美和科大提供
特教生特色畢典。圖／美和科大提供

教室 原住民族

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