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弘光科大彩妝造型成果展 展現科技與藝術家新風貌

中央社／ 台中10日電

弘光科技大學化妝品應用系時尚美容藝術組成果展，結合科技、潮流與8名藝術家的風格元素，即日起至12日在文化資產區展出，展現多元彩妝藝術創新應用所交織出的造型設計風貌。

弘光科大今天發布新聞稿，「量子『妝』放Quantum Bloom--邊界、跨界、境界造型術」成果展有8組、共計56件作品，結合科技、潮流與8名藝術家的風格元素。即日起至12日，在台中市南區的文化資產區B03藝文展覽館。

指導老師鄭德輝指出，「量子妝放」以彩妝藝術造型為核心，探索個性化的時尚美學表現，8組作品融入康丁斯基、草間彌生、米羅、杜布菲、凱斯哈林、蒙德里安、巴斯奇亞和雷捷等藝術家的風格元素。

評審團評分，「幻軀」作品獲評第一名。組員李欣宸、戴詩萍指出，在未來所有東西都捉摸不透，選擇前衛藝術家杜布菲風格來創作發想彩妝造型，大膽使用桃粉色為妝彩主色調，展現人類超越自我的多重可能，最困難的地方在於彩妝應用如何在前衛創新與保留模特兒原有五官樣貌個性上，調和很久才找到最完美的妝感。

妝品系系主任黃文盈表示，今年將學生實習時間調整為大四的1整年，學生實習表現優異獲留用的話，畢業與就業無縫接軌。成果展等同是大三學生進入業界實習前的成果驗收。

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