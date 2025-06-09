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嶺東科大設動漫學程辦活動 展現動漫遊戲美術實力

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學昨首度舉辦「萌動祭」Cosplay主題活動，吸引全台13組Coser團隊齊聚校園，角色扮演多元。圖／嶺東科大提供
嶺東科技大學昨首度舉辦「萌動祭」Cosplay主題活動，吸引全台13組Coser團隊齊聚校園，角色扮演多元。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學昨首度舉辦「萌動祭」Cosplay主題活動，吸引全台13組Coser團隊齊聚校園，角色扮演多元。圖／嶺東科大提供
嶺東科技大學昨首度舉辦「萌動祭」Cosplay主題活動，吸引全台13組Coser團隊齊聚校園，角色扮演多元。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學昨首度舉辦「萌動祭」Cosplay主題活動，吸引全台13組Coser團隊齊聚校園，以創意爆棚的角色扮演競賽、隨機宅舞、文創市集與專業攝影體驗，打造充滿次文化魅力的動漫派對

為培育中部地區動漫遊戲相關產業美術創作應用人才，嶺東科大設立「動漫遊戲美術應用設計學士學位學程」，嶺東科大舉辦「萌動祭」Cosplay主題活動，讓高中職師生與家長透過角色扮演與動漫展演，感受動漫設計教育的活力。

「萌動祭」活動現場共13組Coser競賽團隊精采演出，涵蓋經典動畫、遊戲改編與原創角色，風格多樣、造型亮眼，各個表演者皆多才多藝，更有多位現場加碼即興表演，炒熱全場氣氛。

嶺東科大校長陳仁龍表示，動漫、遊戲與美術是全球創意產業的重要核心，學校設立相關學程，期望讓學生在熱情中學習專業、於實作中找到未來方向。

嶺東科大設計學院院長王兆華說，「動漫遊戲美術應用設計學士學位學程」以插畫、角色、場景與遊戲視覺為主軸，將持續串聯產業資源，打造中部動漫教育重鎮。

派對 校園 文創 動畫 Coser

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