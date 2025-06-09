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澎科大通識課程聯展 「菊島共鳴」感受在地人文

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖科技大學通識課程聯合成果展「菊島共鳴」，今天起展出200件作品，涵蓋文學、藝術創作、攝影等。以澎湖的風為寫作靈感的學生黃歆霏就描述，來到澎湖後，風漸漸成為一種陪伴。

澎湖科技大學通識教育中心通識課程聯合成果展，以「菊島共鳴」為主題，今天起在教學大樓校園展出，有200件作品，涵蓋文學、藝術創作、攝影與文創設計，精彩豐富，風格多元，是歷年來規模最盛大一次。

從台北到澎湖念書的黃歆霏以「風一直都在」作品，奪下今年「菊曦文學獎」第一名。她告訴中央社記者，「澎湖的風，沒有季節」，怎麼會有地方的風這麼大，甚至在通話時都會被風聲打斷，起初感覺無奈而想家，但現在融入後，反倒是無風的日子會感到一絲不安，好像少了什麼，風漸漸成為另一種陪伴。

澎湖科大博雅教育學院長蔡明惠表示，以「菊島共鳴」為主題的通識課程成果展，希望對於學生未來在職場上，有所助力。

通識教育中心主任鍾怡慧表示，希望學生從在地出發，透過創融合作與實踐，讓學習不只留在教室，也走進生活與社區，與澎湖這座島嶼的歷史、文化與自然環境產生深層共鳴。

「菊島共鳴」成果聯展中，現場有學生利用澎湖動植物、自然環境、地景文化意象，創作胸章、卡片、環保袋、海藻纖維紙日式小夜燈等文創商品，在快閃市集進行公益義賣，所得將全數捐贈澎湖在地社福團體，展現學生以創意參與公益、實踐社會關懷的具體行動。

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