花蓮大漢技術學院將停辦出售校地？ 校方：一切依法處理

花蓮新城鄉大漢技術學院將於8月停辦，近日傳出學校董事會要出售部分土地，當年捐地建校的縣議員鄭寶秀與善心人士希望學校妥善處理，否則會到校門口拉白布條抗議。校方回應，學校用地屬於教育事業用地，出售須經教育部同意，董事會不可能任意處置，未來依法處理。

大漢技術學院創校於1977年，受少子化影響學生數大不如前，董事會認為未來辦學困難，向教育部提出停辦計畫，今年8月起停辦。

不過，地方出現傳言，董事會有意在學校停辦後出售土地，讓當年捐地協助建校的人士不滿，其中，家族曾捐出約2甲地的縣議員鄭寶秀表示，當年許多人得知要設立學校而捐出土地，學校要收回土地應告知地主或由教育部決定。

鄭寶秀說，董事會應該召集地主們，討論土地未來的運用方式，若學校沒有解決問題，她會站在民意代表的立場，與其他地主到校門口拉白布條抗議。

大漢技術學院主秘邱天祐指出，學校用地是教育事業用地，除了變更有難度，出售也須教育部同意，學校轉型計畫預計7月31日啟動，董事會會徵詢校長意見再推動轉型。

校長林岳輝說，學校用地分成好幾類，有些是屬於國有財產，有些是台糖等經濟部用地，很多土地目是公益性質，學校一切會依法處理。

針對學校未來轉型，林岳輝說，現在科技不外乎提倡綠色跟橘色科技整合，綠色科技是AI、奈米科技及綠色循環經濟，學校用地正好可發揮；橘色科技為人文社會，學校本身就有基礎，相信會有共乘效應活化、永續經營。 花蓮大漢技術學院將停辦，近日傳出學校董事會要出售部分土地引發爭議，校方回應未來依法處理。記者王思慧／攝影

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