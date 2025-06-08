大漢技術學院走入歷史 176名畢業生跟學校一起畢業不捨

花蓮縣新城鄉大漢技術學院成立48年，因少子化招生數低迷，8月正式停辦，今天舉辦最後一屆畢業典禮，共176名畢業生參加，畢業生雖然高興順利畢業，仍深感不捨學校停辦。校長林岳輝則勉勵大家「大漢不是不見」，未來會成功轉型並永續經營。

大漢技術學院創校於1977年，前身為稚暉海專，1999年升格改制為技術學院，學生最多時曾逾7000人，但受少子化影響學生數大不如前，董事會認為未來辦學困難，依法向教育部提出停辦計畫，去年8月已停招，今年8月起停辦。

今天大漢技術學院舉辦最後一屆畢業典禮，包含碩士班、日間部學院部、進修部學院部與專科部等學制等，各系所師長為畢業生撥穗及頒發學位證書，祝福學生鵬程萬里，學生則與老師在校園合影留念。

校長林岳輝致詞時表示，雖然這是最後一次畢業典禮，但畢業不是結束，而是另一個開始，學校會以大家為榮；大漢停辦後不是不見，會秉持落實轉型、利眾福民、永續經營的方針持續發展。至於學校未來的去向，因土地用地分屬不同單位，會再研議如何使用。

畢業生林翠娟說，本來想要報考碩班，卻沒辦法繼續感到很遺憾，過去跟老師同學相處很融洽。花蓮不像西部學校這麼多，交通也不方便，學校停辦非常可惜，對於在花蓮想要利用假日進修的人來說是一大損失。

活到老學到老79歲畢業生陳美珠說，4年前到大漢求學，現在跟著學校一起畢業，之後會很想念4年在校園的點點滴滴，感謝同學與師長的幫忙。63歲的畢業生吳秀蘭感謝學校提供二度教育的機會，一圓年輕時想踏進大學的夢想，過去班級各年紀都有，不過大家之間像朋友般和睦相處，在校時光成為自己最難忘的回憶之一。

大漢技術學院主秘邱天佑指出，目前約有15名未畢業碩班研究生分發到中國科技大學繼續就讀，學院部約90名學生將分發到佛光大學，學校已依學生要求，在校成立佛光大學「大漢專班」，讓同學按原系名、原課程繼續就讀到畢業，老師部分則採退休或離職。 大漢技術學院創校於1977年，受少子化影響學生數大不如前，今年8月起停辦。記者王思慧／攝影 大漢技術學院今年8月起停辦，令人印象深刻的大漢門也走入歷史。記者王思慧／攝影 大漢技術學院成立48年，因少子化招生數低迷，8月正式停辦，今天舉辦最後一屆畢業典禮，共176名畢業生參加。記者王思慧／攝影

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