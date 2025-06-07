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技高直升頂大 台中高工打造3+4新模式銜接台科大

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中高工與台灣科技大學合作，推出「台科大自動化工程專班」，學生在台中高工完成三年課程後，經校內多元評核，即可直升台科大自動化工程學系。圖／台中高工提供
台中高工與台灣科技大學合作，推出「台科大自動化工程專班」，學生在台中高工完成三年課程後，經校內多元評核，即可直升台科大自動化工程學系。圖／台中高工提供

台中高工與國立台灣科技大學攜手合作，推出直升「台科大自動化工程專班」，提供技職高中學生一條從高中無縫銜接科技大學的新途徑。台中高工表示，此舉標誌著技職教育發展邁入新階段，位學生鋪設升學與職業發展的完整階梯。

台中高工表示，本專班採取「3+4新五專模式」，學生在台中高工完成三年課程後，經校內多元評核，包括學業表現、專題成果、營隊參與及師長推薦等，即可直升台科大自動化工程學系攻讀學士學位，或選擇完成副學士學程後直接進入職場。

台中高工指出，今年度專班將在資訊科招生15名，對象為會考成績達5A3+以上的優秀國中生，學生需在高中階段持續展現學習潛力與實作能力，才能取得進入台科大推薦資格；課程設計融合理論與實務，高一學習Python與AI應用，高二、高三結合台科大資源，寒暑假有實驗室實作與業界參訪。

台中高工說明，自動化工程專班涵蓋電控、AI應用、智慧製造等核心技術，畢業生未來可投身IoT、能源管理等領域，期望藉此計畫，讓學生提早接軌產業趨勢，展現技職教育轉型升級的實踐典範。

台中高工校長黃尚煜強調，與台科大的合作不僅深化技職教育，也開創學生面對未來的多元進路。台科大校長顏家鈺與教務長陳素芬也指出，學生從高中即參與產業導向學習，未來無論升學或就業都具備競爭優勢。

台中高工6月6日、7日舉辦說明會，吸引超過600名學生與家長、國中校長與教師參與，會後也有許多家長、學生留下來繼續諮詢。

台中高工6月6日、7日舉辦說明會，吸引超過600名學生與家長、國中校長與教師參與。圖／台中高工提供
台中高工6月6日、7日舉辦說明會，吸引超過600名學生與家長、國中校長與教師參與。圖／台中高工提供

標誌 台科大 升學

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