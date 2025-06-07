龍華科大畢業典禮 全球資安領導品牌這大咖也來了

龍華科技大學今舉行日間部、進修部各學制聯合畢業典禮，會中邀請全球資安領導品牌趨勢科技（Trend Micro）共同創辦人暨執行長陳怡樺出席演講，她勉學子善用AI發揮所學，並以「自由意識、問題意識、自我意識」三大核心能力，給予祝福與勉勵，讓3000名畢業生收穫滿滿。

陳怡樺以「自由意識與AI時代的人才價值」為題，強調在AI快速演進的今天，真正關鍵不是工具本身，而是是否擁有自由意識與選擇的能力；她表示，自由意識將成為AI時代人才最不可取代的特質，並認為，自由不是無限制的行動，而是有能力意識自己面臨的問題、做出選擇、承擔結果，未來世界需要的，不只是懂工具的人，而是有判斷、立場及勇氣的人。

她分享趨勢科技在推動AI應用的實踐經驗，提出「每間企業都將擁有自己的AI代理人（AI Agent）」的前瞻構想，這些AI將具備決策能力與個性，無論是工程師、行銷人員、營運專才或任何產業中的專業角色，未來都將與AI共處共創價值。她指出，未來的競爭力來自於能夠明確指出問題、設計問題並引導AI解決問題的能力。

此外，她也提到科技對人際與世界的影響，表示「COVID讓世界變平，AI讓世界變快」，可以即時翻譯、跨語溝通，但唯有人類能真正感受、理解、同理與選擇善良。她說以「了解自己，才能創造與AI共存的新時代；擁抱自由意識，才能活出真正的自己」最後並以「自由意識、問題意識、自我意識」三大核心能力勉勵畢業生，希望大家都能擁抱自由意識，活出真正的自己。

校長葛自祥首先恭喜同學順利完成人生一段重要的學習旅程，叮嚀「踏入職場後仍要不斷地持續學習，要創造自己被需要、被依賴的價值，尤其要願意做別人不願意做的事」，他同時指出，文憑有效期很短，關鍵在於是否可以有「被人依賴的價值」，企業不只看學歷，而是有沒有解決問題、創造價值、讓團隊更強大的能力。

葛自祥勉勵說，職場上勇敢且熱情去做別人不願做的事，即便是很微小的事，也能讓人成為職場上的超級英雄；真正能脫穎而出的人，往往不是最聰明的，而是最願意多做一點的人；勇於承擔、少計較，每一次付出都是在累積實力與機會。

龍華科大於2012年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，許多畢業生已獲得實習企業留用，順利踏入職場第一步。 龍華科大今舉辦畢業典禮，師長為畢業生撥穗。圖／龍華科大提供

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