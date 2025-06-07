快訊

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車運將喊冤：根本看不到

白天搞到天黑！僵持互不相讓 桃園狹小巷弄2車「頭對頭」卯上了

俄羅斯大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏克蘭自己給普亭理由

龍華科大畢業典禮 全球資安領導品牌這大咖也來了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
龍華科大今舉行畢業典禮，全球資安領導品牌趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺（中）也出席，她勉勵學子善用AI發揮所學。圖／龍華科大提供
龍華科大今舉行畢業典禮，全球資安領導品牌趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺（中）也出席，她勉勵學子善用AI發揮所學。圖／龍華科大提供

龍華科技大學今舉行日間部、進修部各學制聯合畢業典禮，會中邀請全球資安領導品牌趨勢科技（Trend Micro）共同創辦人暨執行長陳怡樺出席演講，她勉學子善用AI發揮所學，並以「自由意識、問題意識、自我意識」三大核心能力，給予祝福與勉勵，讓3000名畢業生收穫滿滿。

陳怡樺以「自由意識與AI時代的人才價值」為題，強調在AI快速演進的今天，真正關鍵不是工具本身，而是是否擁有自由意識與選擇的能力；她表示，自由意識將成為AI時代人才最不可取代的特質，並認為，自由不是無限制的行動，而是有能力意識自己面臨的問題、做出選擇、承擔結果，未來世界需要的，不只是懂工具的人，而是有判斷、立場及勇氣的人。

她分享趨勢科技在推動AI應用的實踐經驗，提出「每間企業都將擁有自己的AI代理人（AI Agent）」的前瞻構想，這些AI將具備決策能力與個性，無論是工程師、行銷人員、營運專才或任何產業中的專業角色，未來都將與AI共處共創價值。她指出，未來的競爭力來自於能夠明確指出問題、設計問題並引導AI解決問題的能力。

此外，她也提到科技對人際與世界的影響，表示「COVID讓世界變平，AI讓世界變快」，可以即時翻譯、跨語溝通，但唯有人類能真正感受、理解、同理與選擇善良。她說以「了解自己，才能創造與AI共存的新時代；擁抱自由意識，才能活出真正的自己」最後並以「自由意識、問題意識、自我意識」三大核心能力勉勵畢業生，希望大家都能擁抱自由意識，活出真正的自己。

校長葛自祥首先恭喜同學順利完成人生一段重要的學習旅程，叮嚀「踏入職場後仍要不斷地持續學習，要創造自己被需要、被依賴的價值，尤其要願意做別人不願意做的事」，他同時指出，文憑有效期很短，關鍵在於是否可以有「被人依賴的價值」，企業不只看學歷，而是有沒有解決問題、創造價值、讓團隊更強大的能力。

葛自祥勉勵說，職場上勇敢且熱情去做別人不願做的事，即便是很微小的事，也能讓人成為職場上的超級英雄；真正能脫穎而出的人，往往不是最聰明的，而是最願意多做一點的人；勇於承擔、少計較，每一次付出都是在累積實力與機會。

龍華科大於2012年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，許多畢業生已獲得實習企業留用，順利踏入職場第一步。

龍華科大今舉辦畢業典禮，師長為畢業生撥穗。圖／龍華科大提供
龍華科大今舉辦畢業典禮，師長為畢業生撥穗。圖／龍華科大提供

職場 意識

延伸閱讀

中華醫大學畢業典禮 年過半百夫妻檔畢業生受矚目

超扯！逢甲大學畢典2家長開戰被迫喊停 校方終於道歉了

嘉南藥理大學獲破億補助投入AI 畢業典禮展現AI元素

中山大學AI²畢業登場 融合科技、人文打造跨域人才

相關新聞

龍華科大畢業典禮 全球資安領導品牌這大咖也來了

龍華科技大學今舉行日間部、進修部各學制聯合畢業典禮，會中邀請全球資安領導品牌趨勢科技（Trend Micro）共同創辦人...

美和科大原住民畢業典禮 布農族八部合音、打耳祭登場

在悠揚的布農族傳統合音中，屏東美和科技大學原住民族學生畢業典禮今日登場。這場學校特地為原民畢業生舉辦的慶典，以「路tau...

技職教育展現實力 泰山高中專題實作成果豐碩

技職教育再度展現實力，專題實作成果亮眼，不僅取得七項國家新型發明專利，更在高雄、韓國首爾與日本東京三地的國際發明展上奪得...

感應地磚、仿真機艙 技職教育博覽會今起科教館登場

教室走出校園，技職永續破風者-技職教育博覽會，6月6日至7日在國立台灣科學教育館登場。活動現場將技職教室搬進展館現場，讓...

新竹高工攜台科大 啟動「3+4自動化工程菁英專班」

少子化趨勢下，台灣高職招生面臨困境，國立新竹高級工業職業學校與國立台灣科技大學合作，宣布114學年度起正式啟動「3+4自...

馬來西亞世界廚藝賽 弘光科大台灣麵包奪特金

弘光科技大學食品科技系9名學生參加馬來西亞世界廚藝大賽，校方今天表示，共獲得1面特金、11面金牌、3面銀牌，其中「台灣之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。