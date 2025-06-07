聽新聞
0:00 / 0:00

美和科大原住民畢業典禮 布農族八部合音、打耳祭登場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，以天然木材手工設計製作「特色畢業證書框」。圖／美和科大提供
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，以天然木材手工設計製作「特色畢業證書框」。圖／美和科大提供

在悠揚的布農族傳統合音中，屏東美和科技大學原住民族學生畢業典禮今日登場。這場學校特地為原民畢業生舉辦的慶典，以「路tau了，我們各自飛」為主題，融合原住民文化展演與祝福儀式，打造一場具備文化傳承意涵的特殊畢業典禮，。

美和科大有13.5%的原住民學生，今年有214名原民畢業生，學校已連續第3年為原民畢業生舉辦專屬的畢業典禮。今年以布農族文化為主軸，透過傳統歌舞、儀式，充滿了濃濃的文化氛圍。

布農族最經典的「八部合音」也出現在典禮上，學生們以多聲部堆疊的吟唱方式，傳遞祝福，希望所有畢業生在歌聲中迎接人生的重要轉折。另布農族最重要的「打耳祭」，除了學生代表以箭射鹿耳外，部落長老也為畢業生進行「吹耳」儀式祝福，象徵去除掉不好的東西，並繼續長者的技能繼續人生的路。

為川提升儀式感與文化辨識度，今年典禮特別設計「特色畢業證書框」，以天然木材手工製作，展現自然質感並呼應部落意象，畢業生上台從校長王建臺手中接下證書，都非常開心。學生們也穿著「原民風背心」，印製部落代表性圖騰紋樣，象徵文化榮耀的延續與傳承。

王建臺表示，美和科大長期致力於原住民族教育的推動與文化支持，透過原住民族學生資源中心整合跨單位資源，打造友善學習環境，並持續將原住民文化融入課程與活動中。也希望畢業生能在這場典禮中，感受來自族群與校園的祝福與支持，懷抱文化信念勇敢迎向人生的新篇章。

屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，融合原住民文化展演與祝福儀式，具有文化傳承意涵。圖／美和科大提供
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，融合原住民文化展演與祝福儀式，具有文化傳承意涵。圖／美和科大提供
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，學生們穿著傳統服飾載歌載舞。記者潘奕言／攝影
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，學生們穿著傳統服飾載歌載舞。記者潘奕言／攝影
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，今年以布農族文化為主軸，「打耳祭」學生代表以箭射鹿耳。記者潘奕言／攝影
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，今年以布農族文化為主軸，「打耳祭」學生代表以箭射鹿耳。記者潘奕言／攝影
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，今年以布農族文化為主軸，部落長老為畢業生進行「吹耳」儀式祝福。記者潘奕言／攝影
屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，今年以布農族文化為主軸，部落長老為畢業生進行「吹耳」儀式祝福。記者潘奕言／攝影

畢業典禮 布農族 原住民族

延伸閱讀

桃園龍源國小畢業生親自製茶 蘇俊賓約定10年後開箱

警大畢典賴清德喊「不要吃案」 基層警「嗤之以鼻」

賴總統赴警大畢典籲別吃案 基層揪1點打臉：與實況有落差

二度出席警大畢業典禮 賴清德以「誠」勉勵警察勿吃案

相關新聞

美和科大原住民畢業典禮 布農族八部合音、打耳祭登場

在悠揚的布農族傳統合音中，屏東美和科技大學原住民族學生畢業典禮今日登場。這場學校特地為原民畢業生舉辦的慶典，以「路tau...

技職教育展現實力 泰山高中專題實作成果豐碩

技職教育再度展現實力，專題實作成果亮眼，不僅取得七項國家新型發明專利，更在高雄、韓國首爾與日本東京三地的國際發明展上奪得...

感應地磚、仿真機艙 技職教育博覽會今起科教館登場

教室走出校園，技職永續破風者-技職教育博覽會，6月6日至7日在國立台灣科學教育館登場。活動現場將技職教室搬進展館現場，讓...

新竹高工攜台科大 啟動「3+4自動化工程菁英專班」

少子化趨勢下，台灣高職招生面臨困境，國立新竹高級工業職業學校與國立台灣科技大學合作，宣布114學年度起正式啟動「3+4自...

馬來西亞世界廚藝賽 弘光科大台灣麵包奪特金

弘光科技大學食品科技系9名學生參加馬來西亞世界廚藝大賽，校方今天表示，共獲得1面特金、11面金牌、3面銀牌，其中「台灣之...

四技二專技優甄審7040人報名 開放上傳學習歷程

114學年四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，7040人報名；已完成網路報名選填志願校系的考生，6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。