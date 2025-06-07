美和科大原住民畢業典禮 布農族八部合音、打耳祭登場

在悠揚的布農族傳統合音中，屏東美和科技大學原住民族學生畢業典禮今日登場。這場學校特地為原民畢業生舉辦的慶典，以「路tau了，我們各自飛」為主題，融合原住民文化展演與祝福儀式，打造一場具備文化傳承意涵的特殊畢業典禮，。

美和科大有13.5%的原住民學生，今年有214名原民畢業生，學校已連續第3年為原民畢業生舉辦專屬的畢業典禮。今年以布農族文化為主軸，透過傳統歌舞、儀式，充滿了濃濃的文化氛圍。

布農族最經典的「八部合音」也出現在典禮上，學生們以多聲部堆疊的吟唱方式，傳遞祝福，希望所有畢業生在歌聲中迎接人生的重要轉折。另布農族最重要的「打耳祭」，除了學生代表以箭射鹿耳外，部落長老也為畢業生進行「吹耳」儀式祝福，象徵去除掉不好的東西，並繼續長者的技能繼續人生的路。

為川提升儀式感與文化辨識度，今年典禮特別設計「特色畢業證書框」，以天然木材手工製作，展現自然質感並呼應部落意象，畢業生上台從校長王建臺手中接下證書，都非常開心。學生們也穿著「原民風背心」，印製部落代表性圖騰紋樣，象徵文化榮耀的延續與傳承。

王建臺表示，美和科大長期致力於原住民族教育的推動與文化支持，透過原住民族學生資源中心整合跨單位資源，打造友善學習環境，並持續將原住民文化融入課程與活動中。也希望畢業生能在這場典禮中，感受來自族群與校園的祝福與支持，懷抱文化信念勇敢迎向人生的新篇章。 屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，融合原住民文化展演與祝福儀式，具有文化傳承意涵。圖／美和科大提供 屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，學生們穿著傳統服飾載歌載舞。記者潘奕言／攝影 屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，今年以布農族文化為主軸，「打耳祭」學生代表以箭射鹿耳。記者潘奕言／攝影 屏東美和科技大學為原住民畢業生舉辦專屬畢業典禮，今年以布農族文化為主軸，部落長老為畢業生進行「吹耳」儀式祝福。記者潘奕言／攝影

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