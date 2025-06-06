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技職教育展現實力 泰山高中專題實作成果豐碩

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
汽車科學生發明的「進擊的恆溫箱」超級實用與解決生活問題。圖／泰山高中提供
汽車科學生發明的「進擊的恆溫箱」超級實用與解決生活問題。圖／泰山高中提供

技職教育再度展現實力，專題實作成果亮眼，不僅取得七項國家新型發明專利，更在高雄、韓國首爾與日本東京三地的國際發明展上奪得多項大獎，充分展現技職教育「做中學、學中創」的精神，體現技術型高中學生創新實作。

泰山高中電子科今年取得兩項國家新型專利，主打後疫情時代下的智慧生活應用，學生將人工智慧技術與人臉辨識、情緒觀察、姿態辨識等功能整合，設計出具備生理感測與即時提醒功能的遠端照護系統，瞄準單身族與長期病患居家照護的市場需求，電子科學生張鋐渝並參與亞東科技大學電子系專案團隊研究期間，以生物醫檢專題作品於年初勇奪韓國首爾國際發明展金牌，榮獲2025年日本東京創新天才發明展金牌，汽車科學生以結合致冷晶片技術的智慧保溫箱，提升溫控效率、保障食物品質，並設計可調式分隔層提升空間利用率，成功取得國家新型發明專利，此項設計切合產業趨勢的創新與實用性，機械科學生則申請四項專利，包括「可調式旋轉清潔刷」，該裝置利用螺紋驅動與棘輪結構帶動刷具旋轉，設有直徑調節機構，能因應不同尺寸桶體清潔作業，效簡化流程、減輕人力負擔，科主任闕凡表示學生從力學分析、機構設計到加工實作，都能靈活運用所學，展現研發實力。

除了學生的努力與教師的精心指導，新北市教育局推動的「愛迪生計畫」也扮演關鍵角色，協助各校進行專利檢索與申請，使學生的創意構想獲得法定保障，邁出研發實作關鍵一步。

泰山高中校長孔令文表示，專題實作是技職教育成果的集中展現，透過實作與發表，讓學生學會動手解決問題，也培養勇於表達的態度並感謝所有指導教師與合作科大支持，協助學生申請專利、參加競賽，讓學生在探索專業領域中建立自信，拓展未來發展的視野。

電子科學生進行智慧看護系統專利發明簡報訓練。圖／泰山高中提供
電子科學生進行智慧看護系統專利發明簡報訓練。圖／泰山高中提供
機械科學生所發明的可調式旋轉清潔刷是懶人清潔利器。圖／泰山高中提供
機械科學生所發明的可調式旋轉清潔刷是懶人清潔利器。圖／泰山高中提供

發明展 專利

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