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感應地磚、仿真機艙 技職教育博覽會今起科教館登場

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
技職永續破風者－技職教育博覽會，6月6日至7日在國立台灣科學教育館登場。圖／國立台灣科學教育館提供
技職永續破風者－技職教育博覽會，6月6日至7日在國立台灣科學教育館登場。圖／國立台灣科學教育館提供

教室走出校園，技職永續破風者-技職教育博覽會，6月6日至7日在國立台灣科學教育館登場。活動現場將技職教室搬進展館現場，讓參觀民眾親身體驗各類專業課程情境。還有感應式LED地磚與體感互動遊戲、仿真機艙等等，感受職業訓練的真實與魅力。

科教館說，本屆技職教育博覽會以「職業試探與適性發展」為主軸，匯聚全台超過40所技術型高中與科技大學，設置近百個攤位，分布在科教館1樓大廳與7樓展區，展現各校系所的專業特色與創意成果。

主題涵蓋電機資訊、智慧科技、食品製作、美容保健、設計創意等多元領域，現場更安排超過40場互動式工作坊與短講，從親子合力組裝太陽能小車、冰皮月餅製作到皮革工藝創作，讓學生與民眾在實作中激發學習動機與潛能。

為深化社會對技職教育的認識，活動期間亦安排多場講座，邀請業界人士與傑出校友現身分享升學與就業歷程，展現技職教育如何轉化為職場即戰力。

首場短講由光穹遊戲公司與龍華科大在校生陳崑元共同分享，講述團隊如何融合LED感應地磚與體感遊戲創立「閃動格子」，成為台灣沉浸式遊戲產業代表企業之一。民眾亦可現場免費體驗該團隊開發的互動遊戲，在感應磚上跳躍與奔跑，挑戰各式關卡。

科教館表示，技職不是退而求其次，而是適才適性的選擇。希望透過技職博覽會，翻轉社會對技職教育的刻板印象，引導青少年進行自我探索與未來規畫，打開通往多元職涯的第一扇門。

技職

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