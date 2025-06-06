感應地磚、仿真機艙 技職教育博覽會今起科教館登場
教室走出校園，技職永續破風者-技職教育博覽會，6月6日至7日在國立台灣科學教育館登場。活動現場將技職教室搬進展館現場，讓參觀民眾親身體驗各類專業課程情境。還有感應式LED地磚與體感互動遊戲、仿真機艙等等，感受職業訓練的真實與魅力。
科教館說，本屆技職教育博覽會以「職業試探與適性發展」為主軸，匯聚全台超過40所技術型高中與科技大學，設置近百個攤位，分布在科教館1樓大廳與7樓展區，展現各校系所的專業特色與創意成果。
主題涵蓋電機資訊、智慧科技、食品製作、美容保健、設計創意等多元領域，現場更安排超過40場互動式工作坊與短講，從親子合力組裝太陽能小車、冰皮月餅製作到皮革工藝創作，讓學生與民眾在實作中激發學習動機與潛能。
為深化社會對技職教育的認識，活動期間亦安排多場講座，邀請業界人士與傑出校友現身分享升學與就業歷程，展現技職教育如何轉化為職場即戰力。
首場短講由光穹遊戲公司與龍華科大在校生陳崑元共同分享，講述團隊如何融合LED感應地磚與體感遊戲創立「閃動格子」，成為台灣沉浸式遊戲產業代表企業之一。民眾亦可現場免費體驗該團隊開發的互動遊戲，在感應磚上跳躍與奔跑，挑戰各式關卡。
科教館表示，技職不是退而求其次，而是適才適性的選擇。希望透過技職博覽會，翻轉社會對技職教育的刻板印象，引導青少年進行自我探索與未來規畫，打開通往多元職涯的第一扇門。
▪ 國中會考成績公布 上午8時起看這查 20日志願選填
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言