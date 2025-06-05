雄工「一杯的代價」影片獲特優 強調酒駕害人害己

高雄高工圖文傳播科學生創意影片「一杯的代價」，片中未成年主角打球後喝酒後騎單車釀禍，描述酒駕害人害己；此片獲114年高雄市教育局交通安全教育宣導學藝競賽特優。

雄工今天新聞稿表示，「一杯的代價」由老師許麗芬指導，學生蔡昕佑、余承熙、羅塏程拍攝、製作，全片以交通安全為核心，發揮創意與想像力拍攝，強調酒駕害人害己，內容發人省思。

學生從影片腳本、拍攝到剪輯不假他人之手，片中主角不但未成年飲酒，甚至酒後騎車在馬路上搖搖晃晃，最後慘遭車輛追撞，失去寶貴生命，害人害己。

校方表示，3位高一學生對影片拍攝充滿興趣與熱情，從影片形式風格討論、撰寫分鏡腳本開始，展現出滿滿創意思維與視覺表達能力，討論過程中，總能清楚地表達想法，努力解決拍片卡關困境，在學習態度上值得讚許。

蔡昕佑表示，之前參加影片比賽，都是跟著學長去拍片，自己只有負責拿麥克風。這次自己參賽，不論導演、寫劇本、後製、攝影都是自己主導，尤其攝影、劇本等都是第一次接觸，腦海中浮現的畫面，與現場拍攝時空不可控因素太多了。

包括劇本部分這次的主題設定為「酒駕」，要寫出以未成年學生能拍的版本，也是相當有挑戰性，前前後後總計寫了10幾個版腳本，跟老師、同學一直討論，不得不說這次參賽讓自己學到了很多知識、技能，以及如何應對一些拍片未知的狀況。

余承熙說，當初的發想是「酒駕」在交通上不只是單純影響別人的安全，還影響了自己，造成交通亂象與家庭破碎，呼籲未成年不要飲酒，儘管只是騎腳踏車，這些想法是在拍攝過程中深刻體會到的。

羅塏程表示，創意影片拍攝主題就是讓大家都可以思考酒駕的問題，不論是成年或未成年，機車、汽車與我們所拍攝的腳踏車，都是在宣導喝酒後請不要冒險駕車回家，即使只有短短的路程，也不要輕易嘗試。

商品推薦