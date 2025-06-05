新竹高工攜台科大 啟動「3+4自動化工程菁英專班」

少子化趨勢下，台灣高職招生面臨困境，國立新竹高級工業職業學校與國立台灣科技大學合作，宣布114學年度起正式啟動「3+4自動化工程菁英專班」合作計畫，招收國中會考成績5A3+以上，正取15名、備取最多5名學生，修業3年符合條件者，可直升台科大自動化工程系就讀，實現技高與科大無縫接軌。

新竹高工今舉辦記者會，新竹高工校長陳世程、台科大教務長陳素芬及自動化與控制研究所長楊振雄等人出席。陳世程說，基於教育部政策，台科大發揮其專長與空間，創造3+2+2新五專模式專班，與國內3所技高合作，相信可發揮很大的功能。

陳世程指出，目前新竹高工與台科大合作的科系是機械科，配合台科大的自動化工程系，專班名稱是「自動化工程菁英專班」，希望從國中端找到技職傾向非常明確的學生，原本可能從普高進入大學，希望他們可以進入技高專班3年培育後，通過門檻接著直升科大。

陳世程表示，新竹高工每年約有一半的畢業生進入台科大、北科大，另外，進到自動化工程菁英專班後並非只有直升一條路，若未來志願改變，仍可透過多元管道進入不同學校、科系。

楊振雄指出，自動化工程系是「跨機電、控軟體、鏈數據、接AI」的系統整合型工程學科，有硬實力、軟實力和跨領域3大核心優勢，工業4.0、物聯網等都是主流領域，無論學生要讀研究所或就業，技術都與國內產業對接，也符合全球產業趨勢。

陳素芬指出，台科大攜手新竹高工、大安高工、台中高工，主要目標是培育自動化高階實作人才，在學業發展上，就讀技高期間就能修台科大師資先修課、共同指導專題，寒暑假則可到台科大實驗室實習，參與營隊等，更能搶先擁有台科大圖書證，盼提供全班資源，最後循各類管道進入台科大。

新竹高工表示，專班設有完整的階段性選拔與輔導機制，重視英文與專題實作能力。高二英文能力需達CEFR語言能力B1以上，完成專題實作並發表，經發表含詢答後獲台科大師長推薦；高三則安排參與台科大營隊或進入實驗室實習，最後符合直升標準者，即可免試進入台科大就讀。

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