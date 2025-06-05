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馬來西亞世界廚藝賽 弘光科大台灣麵包奪特金

中央社／ 台中5日電
弘光科技大學食品科技系9名學生日前參加馬來西亞世界廚藝大賽，共獲1面特金、11面金牌、3面銀牌。（弘光科大提供）中央社
弘光科技大學食品科技系9名學生日前參加馬來西亞世界廚藝大賽，共獲1面特金、11面金牌、3面銀牌。（弘光科大提供）中央社

弘光科技大學食品科技系9名學生參加馬來西亞世界廚藝大賽，校方今天表示，共獲得1面特金、11面金牌、3面銀牌，其中「台灣之美」作品在麵包展示品項目榮獲特金。

2025年馬來西亞第4屆世界廚藝大賽於5月29日至31日登場，弘光科大透過新聞稿表示，大賽吸引亞洲12個國家及地區，超過2000名選手參賽，食科系學生共參加2項現場團體賽、5項展示賽。

弘光科大指出，這次共榮獲1面特金、11面金牌、3面銀牌成績。其中，大一學生吳坤達挑戰3個比賽項目，並以「台灣之美」作品，在麵包展示品項目奪得最高榮譽特金，作品結合台北101大樓及棒球，象徵台灣人奮鬥、心懷熱情的精神力量。

吳坤達指出，他希望作品能展現台灣特色，除地標建築101大樓之外，特別加入棒球元素，棒球選手努力不懈、持續精進的精神，是台灣的精神，也代表台灣烘焙業者、烘焙選手的精神。

吳坤達說，作品強調天然取向，用麵包原色加可可粉去調顏色，單用可可粉要調出深棕色、棕色、淺棕色層次，並克服麵包回縮、乾裂、接著等困難，更能彰顯技法；很高興評審有看出他的用心，給予特金的最高肯定，也要特別感謝老師及一同參賽同學、學姊提供的團隊協助。

大二學生林郁婷也挑戰3項賽事，並奪得2面金牌、1面銀牌。她指出，就讀啟英高中時便是全國技能競賽選手，這是第一次出國參加現場賽，甜點製作要在1小時之內完成甜點兩盤，和搭擋的廖培淋平常在選手室一起練習，分工默契十足，才能夠一起克服大會小烤箱難以控制溫度等難關，順利完賽，取得好成績。

麵包 馬來西亞 金牌

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