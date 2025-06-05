四技二專技優甄審7040人報名 開放上傳學習歷程
114學年四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，7040人報名；已完成網路報名選填志願校系的考生，6月5日上午10時起，開放上傳學習歷程備審資料。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年四技二專技優甄審入學「學習歷程備審資料上傳系統」，6月5日上午10時起開放。
有中央資料庫學習歷程檔案，且完成網路報名的考生，可勾選清單使用中央資料庫學習歷程檔案或自行上傳PDF檔案，擇一方式繳交；未有中央資料庫學習歷程檔案的考生，一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。
所有考生上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看報名校系科（組）、學程的確認狀態欄，如出現「已確認送出」字樣，才代表已成功完成上傳。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，考生務必於各報名校系規定的截止期限前，上傳學習歷程備審資料，並依各甄審學校規定及方式，繳交指定項目甄審費用；逾期未完成者，視同放棄參加指定項目甄審的資格。
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