快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

融合教育具體實踐 和美實校畢業典禮橫跨幼兒到高中

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供

國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班，共有187位畢業生完成學業，學生們以音樂、舞蹈與感恩短片表達對學校、師長與家長的謝意。

校長許弘憲在畢業典禮中勉勵同學：「人生如旅程，每一段經歷都是養分。無論未來遇到什麼挑戰，都要相信自己有能力克服、前行。」他並感謝師長們在融合教育上的全心投入，讓每位孩子都能在關愛與尊重中成長。

家長會長蔡奇宏致詞時表示，感謝學校提供一個充滿包容與支持的學習環境，讓孩子們不論性格或能力差異，都能自在學習、自信成長。這正是融合教育的核心價值，也是我們家長最深的感動。

典禮除了頒發畢業證書，學生們也以音樂、舞蹈與感恩短片表達對學校、師長與家長的謝意外，並透過仁愛文教金金會的支持，下午安排了校內的校園演唱會及社團成果展演，讓在校生及畢業生一起同歡祝賀畢業快樂。

國立和美實驗學校表示，和美實校長年致力於推動融合教育，提供適性、多元的學習機會，讓每位學生都能「被看見、被理解、被成就」，這也將成為學校融合教育成果最美的見證。

國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供
國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班共有187位畢業生，他們以音樂、舞蹈與感恩短片表達呈現歡樂氣氛。圖／和美實校提供

音樂 畢業典禮 人生

延伸閱讀

星際光劍、天使光環 金城國中畢典創意滿滿儀式感十足

畢典父母暖送這「乖乖畢業棒」 女兒成全場焦點搶合照

南一中畢典的「Becoming」 在AI劇變時代堅守誠實與善良

影／葉伊恬遭取消參賽資格 陳其邁：體育署要更強力監督協會　

相關新聞

等了61年…73歲阿嬤從彰安補校畢業 圓了讀書夢

今年73歲的阿嬤林劉燕雲，3年來風雨無阻拿下全勤獎，本月10日將從彰化市彰安國中補校畢業。她說，小時候沒錢讀書，哭了好幾...

北市棒球名校要被廢？ 議員急為陽明高中棒球隊請命

北市棒球名校不少，近期卻傳出教育局為集中資源，避免優秀人才被其他縣市挖角，考慮廢除陽明高中棒球隊、留下大里高中棒球隊，引...

融合教育具體實踐 和美實校畢業典禮橫跨幼兒到高中

國立和美實驗學校今天舉行畢業典禮，橫跨幼兒部、國小部、國中部、綜高技高部、高中部及體育班，共有187位畢業生完成學業，學...

星際光劍、天使光環 金城國中畢典創意滿滿儀式感十足

金城國中今天舉行畢業典禮，以「城為一道光」為主題，主題發想來自於印度詩人泰戈爾的生命影響生命，「把自己活成一道光，因為你...

新北三芝國中海上看家鄉 划獨木舟知海愛海親海

三芝國中近幾年為彰顯海洋對人類的重要性，在校友會的贊助下，選擇鄰近的白沙灣安全海域實施「親嬉藍海，舟行『白』灣」的獨木舟休閒體育活動。讓學生在划行之餘，學會因應海浪衝擊下的獨木舟掌控技巧，同時也鍛鍊體魄，增進駕馭海水的勇氣。進而也可以從海上看家鄉，感受「皇冠北海岸」的魅力。

仰望天空…「Tsiong-Tiong」（彰中）小行星通過命名

國立彰化高中天文研究社學生2012年在無垠星海中，發現一顆未知小行星，當時命名為「Tsiong-Tiong」（彰中台語），近日獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。