台科大首推「直升專班」 自動化工程系今年招收60人

國立台灣科技大學攜手大安高工、新竹高工、台中高工等3校，推出「台科大自動化工程專班」，專班今年預計招收60名學生，申請者須於國中教育會考取得30級分或5A3+以上成績，爾後學生完成技高三年學業，透過校內階段性甄選，即可無縫接軌就讀台科大自動化工程系。

台科大今天與3所技高宣布成立自動化工程專班，台科大校長顏家鈺說，專班今年首度招生60人，大安高工控制科分得30個名額，新竹高工機械科與台中高工資訊科均個別分得15個名額。

台科大教務長陳素芬說，大安高工要求申請者需於會考取得30級分以上成績，新竹高工、台中高工個別均要求5A3+以上成績，同分比序則依數學科、自然科、英語科轉換積分順序比較，3校則都個別提供5名備取名額。

陳素芬表示，專班於技高端安排台科大師資共同授課，寒暑假開放專班學生使用實驗室、參加營隊，並協助安排企業參訪與跨校合作專題，且只要一入學技高，學生就可先領取台科大圖書證，方便後續學習。

但陳素芬也說，未來想直接升讀台科大，未來就讀技高的3年中需持續通過成績表現、實作課程、專題成果及師長推薦等評核，展現潛力與穩定的學習投入，先通過上述考核後，才可不經學測或統測等考試進入台科大就學。

未來進入台科大後，陳素芬指出，學生可選擇直接就讀四年台科大，取得學士學位；或大二修讀80學分取得副學士，先對準產業就業；或大二結束後先休學工作，之後再回來接續完成學士、升讀研究所。約有3種進路，可供學生選擇。

大安高工校長楊益強表示，此為大安高工第一次辦理直升專班，主打「技職有未來，大安等你來」，希望讓高分群學生願意選擇技職體系，技職和升學兼具，且能將學習到的技術用於社會中。

新竹高工校長陳世程說，新竹地方與高科技產業密切結合，希望藉由技職體系，培育畢業就具備即戰力的學生。顏家鈺也表示，科技大學學生與普通大學學生最大差別，在於科大生不怕進職場，因為先前已接受過充分的設備訓練與問題導向學習，能了解理論基礎、操作與應用，更能解決實際問題，正是未來最渴求的能力。

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