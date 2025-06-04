影／為技職扎根 台科大攜手三高工成立自動工程專班

國立台灣科技大學與大安高工、新竹高工及台中高工攜手合作，推出「台科大自動化工程專班」，透過創新的學習規畫與產學訓練，為學生鋪設從技術型高中到科技大學的完整升學與職涯路徑。台科大提早將科大資源投入技高，呼籲大家一同重視投入技職教育，吸引優秀的國中生選讀技職，與技高共同培育高階實作人才，成為技職教育轉型升級的重要指標。

台科大自動化工程專班打破傳統考試升學方式，建立從技術型高中直升科技大學的創新路徑。學生完成三年技高學業後，透過校內階段性甄選、專題成果發表、營隊參與和師長推薦等資格，即可無縫銜接至台科大自動化工程系就讀，取得學士學位，學生亦可修讀80學分完成副學士學位後先就業，或者後續可繼續完成學士學業再工作。

此專班今年將招收60名學生，分別來自大安高工(控制科)30人、新竹高工(機械科)15人與台中高工(資訊科)15人。申請者須於國中教育會考取得優異成績(30級分或5A3+以上) 並在高中三年持續通過成績表現、實作課程、專題成果及師長推薦等評核，展現潛力與穩定的學習投入。

提早進入技高，可以提早探索技職教育實作理論並重的獨特價值。從高一開始，學生便可接觸自動控制、程式設計、機構製作等基礎課程，提早探索興趣。高二、高三則進一步整合台科大的教學資源，包含寒暑期進入實驗室實習、參加營隊與企業參訪培養問題解決與專題實作能力。進入科大後，學生將接受完整的學士學程訓練，進一步強化理論與應用並重的能力，未來不論是升學或就業都能多元發展。

台科大校長顏家鈺則強調，「科技大學學生與普通大學學生最大差別在於，他們不怕進入職場，因為他們早就接受過充分的設備訓練與問題導向學習，能了解理論基礎、能操作、能應用，更能解決實際問題，這正是未來企業最渴求的能力。」顏家鈺說，台科大一直是企業最愛的畢業生，職場競爭力在國際評中也常名列前茅，鼓勵學生勇敢提早選擇技職路。

顏家鈺指出，台科大自動化工程專班以「3+2+2新五專自動化工程專班」提供學生打開升學與就業雙重出口，也讓技職教育走向真正落實「做中學、學中做」以及「理論與實作並重」的價值。台科大希望向下投入技職教育能讓社會大眾更重視技職教育、提早選擇技職教育，讓更多學生在技職教育的道路上適性適所、發揮潛力，成為為企業所用的高階實作人才。

大安高工校長楊益强表示，我們希望最優質的學生來到大安高工，不只要會技術，也要能升學，要能將學到的技術用在社會與生活中，成為更高階的人才。台中高工校長黃尚煜則說，技職教育強調「動手做」與「實際應用」的能力，與台科大合作的自動化工程專班是學生在高中階段就能提早銜接產學實務的珍貴機會。新竹高工陳世程表示，我們與園區企業密切合作，目標是「讓每位進入新竹高工的學生都能適才適所，畢業即戰力。 大安高工校長楊益強希望學生來到大安高工，不只要會技術，也要能升學，成為更高階的人才。記者杜建重／攝影 台中高工校長黃尚煜指出，技職教育強調「動手做」與「實際應用」的能力。記者杜建重／攝影 台科大校長顏家鈺強調，科技大學學生與普通大學學生最大差別在於，他們不怕進入職場，因為他們早就接受過充分的設備訓練與問題導向學習，他鼓勵學生勇敢提早選擇技職路。記者杜建重／攝影 新竹高工陳世程表示，我們的目標是讓每位進入新竹高工的學生都能適才適所，畢業即戰力。記者杜建重／攝影

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