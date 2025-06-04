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台灣廚藝英雄 崇仁醫專3學生世界廚藝大賽奪2金1銀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025年馬來西亞第四屆世界廚藝大賽頒獎典禮，崇仁醫專餐飲管理科教師石雅惠(左二）指導學生榮獲2金1銀佳績。圖／崇仁醫專提供
2025年馬來西亞第四屆世界廚藝大賽頒獎典禮，崇仁醫專餐飲管理科教師石雅惠(左二）指導學生榮獲2金1銀佳績。圖／崇仁醫專提供

嘉義崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科教師石雅惠，上月帶領學生陳禹辰、胡沛芯、賴怡嘉組隊代表台灣，赴馬來西亞參加世界廚藝大賽「果醬畫盤」項目，與全球20多國逾2000名選手，同場競技，勇奪2金1銀佳績，為國爭光，3位台灣廚藝英雄載譽返校，受到全校師生慶賀，分享榮耀。

3位選手為國爭光，回憶比賽與實習歷程，都認為這不只是技能展現，更是一段自我成長與蛻變的旅程。陳禹辰說：「我沒有美術底子，就用時間補強技術。」3個月不懈練習，終於交出滿意作品。

胡沛芯表示：「從前幾次比賽累積的經驗，讓我學會堅持與面對困難。」賴怡嘉說：「這場比賽讓我體會，學習不只是為了分數，更是為了能站上國際舞台。」

崇仁醫專積極推動海外實習與學習計畫，協助學生拓展國際移動力。護理科有3位學生透過教育部「學海築夢新南向計畫」，赴澳洲實習，獲得實地照護經驗與跨文化照護訓練；應用外語科3位學生赴日本鳥取實習，累積專業技能建立國際工作態度。

教育資源競爭激烈，技職校院經營挑戰日增，崇仁醫專今年爭取到教育部8700萬元補助，涵蓋「整體獎補助經費」與「高教深耕計畫」2大項目，較去年增加近1500萬元，創歷年新高；老人服務事業管理科今年也取得嘉縣府2項照護服務標案，總金額950萬元，展現學校推動在地實務與公共參與的能力，為學生開創多元實習與服務場域。

校長黃財尉表示：「資源到位是讓學生走得更遠。感謝教育部支持，我們會將補助用在提升教學品質、擴大學生實務經驗與國際視野，讓技職教育落實學生成長路上。讓學生從技能邁向素養，從教室走向世界。」

馬來西亞 教育部 實習

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