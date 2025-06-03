高雄中山工商畢業典禮 罕病生陳聖傑畢業感言動人

中山工商昨晚在操場舉辦畢業典禮，1400多位學子邁向人生下一個階段，董事長陳國清以美國大學最偉大的橄欖球教練薩班成功秘訣「凡事力行」勉勵眾人；罹患成骨不全症、俗稱玻璃娃娃症的陳聖傑也代表畢業生致詞「不曾放棄的自己，值得驕傲與感謝」，博得全場喝采。

畢業典禮39班1421位畢業生出席參加，場面盛大。陳國清現身勉勵畢業生說，成功之鑰是做自己的執行長，講求效率、做好每件事的規畫、凡事要有目的且身體力行，克服困難徹底執行，並懂得隨機應變，不管結果充滿信心去做，成功就會變必然。

資處科陳聖傑罹患罕病，3年來展現對生命熱愛和對專業學識追求，獲教育部頒發「2025奮發向上優秀學生獎」及「周大觀文教基金會熱愛生命全球獎章」。

陳聖傑在畢業生致詞提到，還記得剛踏進中山工商時，對一切都陌生而慌張，在課堂上努力學習，也曾調皮搗蛋，讓老師們傷腦筋，每一次進步的背後，是無數的努力與堅持，他最要感謝是同學陪伴、師長指導，及學校提供支持，讓他能走到今天。

陳聖傑說，求學路不會總是平順，但他學會了在困難中成長，在跌倒後重拾信心，從高一PVQC證照與行儀比賽到高三準備乙級證照，如今都成為美好回憶。

「中山學生允文允武」校長李昱平表示，今年不少學子錄取國立頂尖學府，可喜可賀；有人英語多益成績接近滿分，幼保科更是連續9年奪得創意戲劇競賽冠軍；機電科與外語群勇奪全國專題競賽2、3名佳績。

李昱平說，同學在體育競賽表現亦是可圈可點，棒球隊連續2年勇奪全國軟式組冠軍，女子足球隊也在全國聯賽名列第3，展現堅毅與團結的精神，這一切傑出表現，絕非偶然，盼同學堅持正向信念、不隨波逐流，勇敢築夢圓夢。

此外，印尼籍資訊科陳曉福及越南籍應用英語科張安安、鄧苔嘉鳳，儘管面對語言與文化差異，但在師長與同儕協助下，勇敢面對挑戰適應困難，不僅參加統測也決定留台深造，3人努力與堅持，正是中山工商學生的最佳典範。 中山工商昨晚舉辦畢業典禮。記者郭韋綺／攝影 中山工商畢業典禮共計1421人。記者郭韋綺／攝影 資處科陳聖傑（中）罹患成骨不全症，不放棄自己。記者郭韋綺／攝影

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