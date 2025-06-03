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內農汽車科潘春元克服困頓 技能競賽南區奪冠要角逐國手

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
內埔農工汽車科三年級的潘春元，從小和媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困難，他不自怨自艾，培養一技之長，參加今年全國技能競賽南區分區賽，獲汽車板金職類第一名，7月要角逐國手選拔賽。圖／屏東縣政府社會處提供
內埔農工汽車科三年級的潘春元，從小和媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困難，他不自怨自艾，培養一技之長，參加今年全國技能競賽南區分區賽，獲汽車板金職類第一名，7月要角逐國手選拔賽。圖／屏東縣政府社會處提供

內埔農工汽車科三年級的潘春元，從小和媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困難，但他不自怨自艾，培養一技之長，參加今年全國技能競賽南區分區賽，獲汽車板金職類第一名，7月要角逐國手選拔賽。

潘春元也是屏東縣政府社會處「聯合助學脫貧自立方案」的學生，他在高二時接受內埔社會福利服務中心協助，透過社福中心轉介進入，聯合助學脫貧自立方案，獲得註冊費、書籍費與證照考試等就學相關費用補助，讓他無後顧之憂的專注專業的精進。

潘春元也因為被選為選手，經常練習到很晚，住在學校宿舍，學校也會幫忙，包括提供愛心早餐等資源。今天是內埔農工畢業典禮，潘春元的媽媽也到場，春元獲頒多個獎項，未來希望能選上國手。

潘春元說，期望可以在全國技能競賽中大放異彩，不會忘記這一路走來，大家提供幫助，無論是社會處的社工姊姊，還是捐助「聯合助學脫貧自立方案」與每月提供生活資源善心人士或單位，未來有能力的時候，也要回饋社會、讓愛延續下去。

社會處表示，「聯合助學脫貧自立方案」，以教育投資的方式，提供弱勢家戶二代子女就學相關的經濟協助，增加未來就業競爭力、翻轉家庭的困境，達到真正的自立脫貧。

社會處指出，從民國100年起開辦「聯合助學脫貧自立方案」迄今長達14年，扶助3521人次學生，提供共計4223萬6939元助學金，感謝社會大眾、企業、民間單位等各界捐助善款，讓經濟弱勢學子得以穩定安心地就學，順利地踏上圓夢的舞台。

社會處表示，聯合助學脫貧自立方案，114學年度第一學期申請期程，將在114年7月1日起至114年9月6日止。詳細資訊請參考屏東縣政府社會處網頁

內埔農工汽車科三年級的潘春元，從小和媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困難，他不自怨自艾，培養一技之長，參加今年全國技能競賽南區分區賽，獲汽車板金職類第一名，7月要角逐國手選拔賽。圖／屏東縣政府社會處提供
內埔農工汽車科三年級的潘春元，從小和媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困難，他不自怨自艾，培養一技之長，參加今年全國技能競賽南區分區賽，獲汽車板金職類第一名，7月要角逐國手選拔賽。圖／屏東縣政府社會處提供
內埔農工汽車科三年級的潘春元，從小和媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困難，他不自怨自艾，培養一技之長，參加今年全國技能競賽南區分區賽，獲汽車板金職類第一名，7月要角逐國手選拔賽。圖／屏東縣政府社會處提供
內埔農工汽車科三年級的潘春元，從小和媽媽相依為命，媽媽因病無法工作，家中經濟困難，他不自怨自艾，培養一技之長，參加今年全國技能競賽南區分區賽，獲汽車板金職類第一名，7月要角逐國手選拔賽。圖／屏東縣政府社會處提供

競爭力 畢業典禮 屏東縣政府

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