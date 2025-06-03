結合AI科技、無人機搜索救援 基商特色課程學生長知識
近年來由於人工智慧（AI）與無人機（UAV）廣泛運用，國立基隆商工航空電子科開設特色課程「無人載具實習」，由基隆市消防局協助無人載具應用的協同教學，昨天帶學生實地到外木山了解無人載具在搜救、勘災的應用，體驗到無人機透過溫度或AI尋人功能，學生直說很很好玩，也學到很多科技知識。
「無人載具實習」是基商的特色課程，透過與基隆在地資源與跨界專業協助，讓學生們除了原本的專業課程，還能有機會接觸最新的無人載具應用，讓學生們能走出校園，學習更多專業的驗證，增加相關經驗與專業認知。
基隆商工航空電子科教師蔡宗和表示，學生參訪消防局無人機控制中心，能夠看到無人機的遠程控制，希望學生親身體驗，看到無人載具的實際應用，能在不同領域提供更多樣的任務協助。
課程導入基隆市消防局的無人機專業為背景，在課堂說明無人載具救災的實例，再帶領學生到外木山實施岸際搜尋，運用無人機與熱顯像儀或AI人臉辨識在的配合搜索，並正確回傳GPS位置以利後續救援、救災的整合。
消防局災害搶救科保養廠長蔡文同說，消防局與基商航電科的協同教學，希望能帶給學子們體驗到科技在救災、勘災的應用，學生也可探索職涯方向。
參與課程的學生表示，原本以為無人機只有空拍，沒想到已經有無人載具應用在生活周遭，從課程裡面實際體驗到無人機透過溫度或AI的尋人、還有做無人機投擲的練習，真的很好玩也是很難得的課程。
基商航電科科主任顏國恩指出，自從資通安全管理法公告後，在無人機的硬體採購被大幅限縮，基於教育需長期專業培訓，希望藉由參訪活動能讓學生有機會接觸不同樣態的無人載具，期望能激發學生在無人載具的專業技能能更有貼切的應用思維。
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