不畏逆境「羽」你同飛 新北市瑞芳高工林佳勳獲總統教育獎

新北市瑞芳高工羽球選手林佳勳，榮獲2025年總統教育獎，消息傳來全校師生為之喝彩，林佳勳自幼雙耳重度失聰並合併過動與焦慮症狀，在師長與家庭支持下，靠著自身視覺的敏銳度補足聽力不足，每日揮拍苦練，終於在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。

林佳勳自幼雙耳重度聽損，並合併注意力不足過動症與焦慮症狀，面對先天與身心挑戰，他始終不輕言放棄。憑藉對羽球的熱愛與過人的視覺敏銳度，日復一日刻苦訓練，最終在國際舞台上揮拍出耀眼成績。除運動表現傑出外，林佳勳更於今年榮獲2025年總統教育獎，此一殊榮是對他堅持夢想、突破自我最有力的肯定。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，全校師生對林佳勳的表現感到無比驕傲與喜悅，他不僅在球場上奮力拼搏，課餘時間也積極參與志工服務，主動關懷與鼓勵有相似障礙或處境的同儕，發揮影響力，成為最具生命力的榜樣。

林佳勳的故事證明，設定目標，全力以赴；堅持到底，就會有無限可能。他以實際行動詮釋「逆風飛翔」的精神，啟發更多年輕人勇敢追夢，為社會注入滿滿正能量。

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