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參訪日本高齡照護產業 明志科大為台灣育才

中央社／ 新北30日電

明志科技大學今天表示，因應高齡化社會挑戰，與長庚科大組團參訪日本關西地區的高齡照護產業，如家庭般溫馨且專業的長照服務，令人印象深刻，也為台灣育才開啟跨境合作機會。

明志科大發布新聞稿表示，拓展國際產學合作與應對高齡化社會未來挑戰，近期由明志科大工程學院院長洪國永率團隊，在長庚科技大學高齡暨健康照護管理系主任，也是研究所所長張淑紅安排下，參訪日本關西地區高齡照護產業。

新聞稿說，這次參訪交流單位包括，大阪基督教短期大學、關西銀髮服務協會、正福會照護機構、大阪輔具展示中心，及參觀2025年日本舉辦的慢性期醫療展。

洪國永表示，大阪基督教短期大學因應數位與高齡化浪潮，開設EdTech（將科技融入教學設計）、日語預備及護理照護課程，特別著重於外籍生介護培育，並輔導學生考取日本介護證照；該校有如「產業專班」的教學模式，類似台灣技職體系培育人才模式。

新聞稿表示，關西銀髮服務協會理事長福田光正，安排參訪正福會。正福會在大阪與兵庫設有多家照護設施，涵蓋特別養老院、團體之家與老人服務式住宅等，提供如家庭般溫馨且專業的長照服務，令人印象深刻。

洪國永說，正福會「讓機構更像家，照護就如生活」的理念，是台灣推動在地老化與社區照顧，可參考的重要實踐案例。

新聞稿說，大阪市的「福祉用具展示場」涵蓋步行輔具、樓梯升降機、特殊床具、浴室與衛浴輔具等，並提供專業諮詢與住宅改造建議。

大阪舉辦的「2025年慢性期醫療展」與無障礙展、護理未來展聯合舉行，是日本最大規模的高齡醫療福祉平台。主題涵蓋居家醫療、認知症照護、感染控制、醫療設備等。參訪團進行實質對話，共同探討台日在高齡科技與長照領域合作的可能性，開起跨境合作機會。

明志科大表示，台灣面臨高齡化社會的挑戰，透過高齡智慧照護產業加速器的資源串聯，未來將整合技職教育、研發創新與企業育成，為台灣培育更多高齡福祉人才。

高齡化 養老院 日本 大阪

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