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新加坡國際廚藝挑戰賽 高餐大奪26面獎牌

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影
高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影

亞洲區規模最大的烹飪賽事-新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，為世界廚師聯合會認證之A級國際賽事，參賽國家包含澳洲、中國、印尼、新加坡、南韓等14個國家，共一千多名參賽者，於新加坡國際會議展覽中心舉辦，此賽事被譽為「廚藝亞運會」，國立高雄餐旅大學分別由烘焙系老師王先正及陳豐昇、西餐廚藝系老師黃鈺城、餐飲管理系賴顧賢、餐飲廚藝科老師屠國城的帶領下共囊獲3金9銀14銅的佳績，點點滴滴的努力成就自己也榮耀台灣。

王先正表示，參賽現場選手們需要現場限時1小時內製作鹹甜各10款的馬卡龍給國際評審評分，參賽的選手多達60幾人，能在評審非常嚴格審視下能獲獎，就是一種肯定，其中蔡昀蓉還榮獲金牌的殊榮，本次參賽的同學們不分平時和假日都非常的積極投入訓練，為的就是找到自己心目中最佳馬卡龍的比例。

餐管系的宋育以鵝肝和松露搭配厚切牛小排，結合燉煮三天的羊肚菌醬汁，呈現出法式料理的優雅與奢華，餐飲廚藝科的蔡喬宇，將經典的法式鴨胸搭配無花果，塞入由李子為主題的內餡，並與雙色夾層雞肉作為雙味肉類的呈現，搭配醬汁及實用的經典馬鈴薯泥與季節時蔬，整盤佳餚風味豐富多元，成功贏得銀牌。

學生們非常感謝帶隊的屠國城，清晨或黃昏不間斷的陪伴，品嘗後調整口味，也肩負起心靈導師責任，加油打氣穩定士氣，無形中抗壓性也增強了。

高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影
高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影
高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影
高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影
高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影
高雄餐旅大學參加新加坡國際廚藝挑戰賽勇奪26面獎牌，參賽學生以實力征服這場亞洲最大廚藝賽事。記者劉學聖／攝影

法式料理 新加坡

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