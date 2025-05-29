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北市首推「3＋2＋2」直升專班 無須統測契合徵才

中央社／ 台北29日電

打造技職升學直通車，北市教育局今天說，114學年度起與教育部、15所技術型科大、19所高中職開設75個「3＋2＋2」直升專班，無須統測，計1074名，養成智慧製造等職場專才。

教育局召開記者會，宣布台北市首度啟動「3＋2＋2」直升專班，打造技職升學直通車。

教育局副局長陳素慧說，此專班將協助學生及早規劃多元進路，6月21日舉辦家長說明會，由合作的技專校院共同解說，現正開放報名。

教育局科長陳秉熙說明 ，「3＋2＋2」專班開創無須經過統測，就能直升技專校院的新型技職升學路徑，學生從高中職階段（3年）起，即可參與與技專校院共同設計的銜接式實作課程強化實務技能學習，接著（2年）順利取得副學士學位後，得以依據志趣繼續攻讀學士學位（2年），也可以先就業再報考碩士班，打造多元彈性進路。

陳秉熙舉例，內湖高工電機電子群與雲林科技大學合作開設「智慧製造內工專班」，導入AI科技課程，預計招收60名高一學生，並依學業表現逐年甄選，最終擇優錄取30名直升雲科大。

陳素慧說，合作開設專班的學校，所提出的課程必須強化實務能力與職場競爭力，並非過往的授課內容，今年核定設立的專班，涵蓋AI自動化控制、5G通訊、智慧製造、智能化、新媒體、數位行銷與樂齡福祉等七大領域，例如強化機械與科技專業能力，以吻合產業趨勢需求，也因為跟產業合作，未來可提供工作機會。

國立台北商業大學則與士林高商及松山工農合作開設「智慧資安人才專班」，國立台北商業大學校長任立中說，必須培育學生具備跨領域系統整合能力，並鼓勵學生注重社會工作經驗，特別是商科領域，實務經驗很重要，之後再繼續就學，更能強化自己的專業。

另外，大安高工與台灣科技大學合辦「自動化工程專班」，中國科技大學與台北市大安高工、南港高工及惇敘工商合辦「數位永續營建產業人才培訓班」；亞東科技大學與台北市木柵高工合作開辦「智能化製程管理實務專班」，以及與內湖高工合辦「智慧電子聯網應用專班」。

還有聖約翰科技大學與台北市木柵高工、開南高中、私立大同高中與滬江高中合辦「電機與資訊專班」等。

教育局 升學 北市

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