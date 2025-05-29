國中女生拿全國技優人員！想像阿嬤煮美味料理饗家人

今年全國技藝教育績優人員選拔，台南市再創佳績，共有麻豆國中校長蔡淑芬等8位教職員及8位學生榮獲績優殊榮。安南國中鄭珮儀說，即使練習過程千辛萬苦，但相信只要越過這個關卡就能海闊天空，更了解「有志者事竟成」的道理。海佃國中林宣霓說，因為想和阿嬤一樣煮美味的料理給家人吃，選擇參加餐飲職群，努力下才有好成績。

麻豆國中校長蔡淑芬長期推動抽離式技藝教育課程，開辦多元職群，更為特殊學生開設課程，師生參加競賽或選拔皆有亮眼成績。安南國中主任江靜宜除積極協助教育局推動技職政策，如辦理技藝教育課程計畫審查，並擔任南市技職諮詢會委員外，同時致力推動學校技藝課程，培養學生習得一技之長。大成國中老師陳美璇為技藝教育專班導師，指導學生參加競賽屢獲佳績，上學年度專班畢業生全數就讀技職體系學校，幫學生找到自己的學習道路。

安南國中鄭珮儀參加南市中餐廚藝製作主題競賽，要在限定時間內完成「燴三色肉片」，從切食材、料理、擺盤都需要技巧，她說，即使練習過程千辛萬苦，但相信只要越過這個關卡就能海闊天空，更了解「有志者事竟成」的道理，最終得到競賽第一名，也榮獲全國技優人員，未來將以餐飲相關職群為升學目標。

麻豆國中唐一綺參加美容主題競賽，比賽時需於紙上繪出化妝設計圖，她秉持著「成功不僅是技巧的比拚，更是心態和毅力的較量」脫穎而出，得到第一名，未來將以化妝品應用相關為目標，延續她對技職的熱情。

海佃國中林宣霓參加飲料調製實務主題競賽，她說，因為想跟阿嬤一樣煮美味的料理給家人吃，因此選擇參加餐飲職群，比賽時要在規定時間內調製「冰水蜜桃紅茶」，從安全衛生、調製順序比例、裝飾及吧檯整理等都是重要環節，經過不斷的練習得到第一名，她將榮耀歸功老師、家人及朋友，未來想要朝餐飲業發展，將所學發揚光大。

教育局表示，「千工百業，各得其所」，各行各業皆具獨特性，都是社會運作的基石。如何幫助每個人找到屬於自己、適合自己的職業，求學期間引導學生適性發展，是重要的關鍵。希望透過技職教育的推動，讓學生可以發展潛能，多元展才，開創屬於自己的精彩未來。

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