好厲害！高雄這所職校全班學生取得國立大學門票

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄中山工商餐飲科三丙班成績亮眼，全班統測平均成績高於全國餐旅群前標水準，校方預估29位學生皆能錄取國立大學。記者徐白櫻／翻攝
高雄中山工商餐飲科三丙班成績亮眼，全班統測平均成績高於全國餐旅群前標水準，校方預估29位學生皆能錄取國立大學。記者徐白櫻／翻攝

114學年度統測「四技二專統一入學測驗」成績揭曉，中山工商餐飲科三丙班全班統測平均成績高於全國餐旅群前標水準，校方預估29位學生皆能錄取國立大學。校長李昱平說，班級導師邱靖斐即將退休，她是今年獲得佳績的最大功臣，「封刀之作」不同凡響，振奮各界。

今年高三畢業學生遭遇新冠疫情，受疫情影響二度停課，改採線上教學。三丙班導師邱靖斐本身是英文老師，在學生暑假期間，她每天早上9點線上點名，帶領學生背誦10個英文單字打基礎，還要每人將錯題整理成個人專屬的「武功秘笈」，透過反覆閱讀背誦強化記憶，為提升學生成績，付出很大心力。

若遇到自己不擅長專業科目，邱靖斐更用心尋求外援。她說，因應學生參加中餐烹飪丙級證照考試，協請已退休的另一半來幫忙，兩人一起規畫課程監督學生練習，每周末要求學生在家練習，再把成品拍照回傳班級群組，最後不只學生通過考試，連她老公也順利考取證照。

餐飲科主任陳敬淑指出，邱靖斐剛接任導師時，三丙班全班國中會考最高分僅14點，與上一屆落差20點之多，起初多數學生對讀書興趣不大，當時邱靖斐還感嘆，這班學生是擔任導師以來程度最參差不齊的一屆，挑戰很大。

今年統測成績加權後569.5分，全班最高分的高三學生林賢堂說，當年國中會考成績僅14點，慶幸能遇上導師，不過他對導師感到又愛又恨，因為她總是刀子嘴豆腐心，卻永遠把學生擺第一，「這輩子都不會忘記她的好」。

中山工商餐三丙班導師邱靖斐今年將退休，這次帶領全班學生獲得佳績，讓不少學生和家長都覺得像做夢般不真實。記者徐白櫻／翻攝
中山工商餐三丙班導師邱靖斐今年將退休，這次帶領全班學生獲得佳績，讓不少學生和家長都覺得像做夢般不真實。記者徐白櫻／翻攝
高雄中山工商餐飲科三丙班成績亮眼，全班統測平均成績高於全國餐旅群前標水準，校方預估29位學生皆能錄取國立大學。記者徐白櫻／翻攝
高雄中山工商餐飲科三丙班成績亮眼，全班統測平均成績高於全國餐旅群前標水準，校方預估29位學生皆能錄取國立大學。記者徐白櫻／翻攝

統測 疫情 會考

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