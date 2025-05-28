行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

台北城市科技大學本預計於6月6日、周五舉行畢業典禮，但上周臨時改為6月8日、周日舉行。有學生反映學校突然改期，打亂原先已安排的規劃，校方則表示，是近期接獲不少家長反映畢業典禮辦在周五較難參與，改期是為盡量滿足更多家長的需求，但也對造成部分家長、學生困擾感到抱歉。

有學生反應，位於台北市北投區的城市科大原定於6月6日舉行畢業典禮，日前卻突然改期至6月8日舉行，不少家長先前已預定好交通、住宿規劃，學生也已安排後續行程，未料學校突然改期打壞行程。

城市科大主任秘書李尚懿則回應，本來預定於周五舉行畢業典禮，但接獲不少家長反映、指假日才有空，學校才決議改為周日，學校是以盡量滿足更多家長的需求為考量，畢竟若典禮舉辦於周日則家長無需請假。

李尚懿也說，不管安排在周五或周日，都可能對一部分家長產生影響，學校對此感到抱歉也會繼續和學生溝通，希望學生、家長能體諒。但各系也會自設畢業典禮，系畢業典禮則多辦於周五，時間也較彈性、有個系特色，學生都能自行再規劃參與。

商品推薦