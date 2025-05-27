2025技職盃黑客松 台科大低碳軌道檢測模組奪大獎

2025技職盃黑客松競賽以SDG9永續工業與基礎建設為主題，評審團最大獎的獎金從20萬提高到25萬元，總獎金超過80萬元，全台晉級隊伍74組、212人，歷時26小時馬拉松跨域合作，最後由台科大隊伍以「減碳。檢探」作品，抱回評審團大獎。

高科大表示，黑客松是黑客（Hacker）和馬拉松2詞組合，希望參賽者可以用「馬拉松」方式，短時間和團隊密集合作，一起發想提案，馬拉松式競賽考驗各隊伍學生的創造力與執行力。

參賽者從交通、能源、基礎建設品質、到智慧城市等面向出發，提出多元且具社會影響力的創新解決方案，結合技術實作以及永續思維，也展現技職教育人才培育接軌產業需求。

最後成績揭曉，台科大隊伍俞詠翔、吳孟軒及楊堇鉉組成「會贏噢！」團隊，以減碳、檢探主題奪下評審團大獎，3人合力開發出一款整合超音波、加速度計與AI影像辨識技術「低碳微型軌道檢測模組」。

只要安裝在列車底下，可即時偵測軌道裂縫與異常，提升檢測效率並降低碳排放，作為傳統柴油檢測車替代方案。評審團認定這項作品呼應了現今鐵道維運重視效率與永續並重需求，且兼具實用性與市場潛力。

另外，南台科大隊伍「赫德及麥當勞群島」以「道路安全監管系統」主題贏得最佳技術獎，北科大隊伍「能利有限公司」以「大眾運輸的氣流發電：低碳與永續的結合」主題贏得最佳創意獎。

高科大隊伍「Banana」以「模組化振能回收球-顛簸之中有綠能的光-」贏得最佳簡報獎；正修科大與高科大混和組隊「ExpTech」以「AI智慧航點規劃系統」贏得最佳設計獎。

校長楊慶煜表示，高科大深具創新創業DNA，連續6年主辦黑客松全國賽，提供創夢工場試作資源及專業設備，協助參賽者將創意轉化為具體提案，深化實作內容。

楊慶煜說，這次競賽有來自產業界、研究單位與政府部門的專業評審到場指導，提升競賽深度與產業連結，獲獎的創意實作提案，甚至有機會成為未來工業及城市發展的依據。 高科大隊伍「哥布林在一起強大」以「模組化路面鋪裝系統」贏得最佳創造價值獎，團隊學生來自電訊工程系林少崴、呂沅祐，左為高市水利局長蔡長展。圖／高科大提供 高科大連續6年主辦技職盃黑客松全國賽，今年提供創夢工場完善的專業設備以及試作支援，幫助參賽學生將創意概念轉化為實作內容。圖／高科大提供 高科大「Banana」團隊以「模組化振能回收球-顛簸之中有綠能的光-」贏得最佳簡報獎。右起分別是造船系、模具系、航管系的沈正賢、李穰益、張馨文。左為台灣全民食物銀行協會常務理事長古碧玲。圖／高科大提供

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