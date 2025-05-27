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許芷菱從家政轉金工設計 競賽佳績獲珠寶公司攬才

中央社／ 台北27日電

高中原就讀家政科的許芷菱，因參加研習營而接觸到金工珠寶設計，並轉往金工設計發展，靠著不斷練習，在競賽中取得佳績，還沒畢業就已吸引珠寶設計公司攬才。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，從小喜愛美食的許芷菱，對麵包、甜點、西餐有著濃厚興趣，在媽媽大力支持下，國中畢業後就讀技術型高中家政科。

在高二升高三的暑假，許芷菱偶然參加黎明技術學院的研習營，首次接觸金工珠寶設計，產生濃厚興趣，並因此改變人生道路，大學時選擇進入黎明技術學院時尚經營管理系，目前在織品研究所繼續深造。

許芷菱回憶，在研習營中她首次接觸金工珠寶設計，學習如何打磨、焊接、設計飾品，以及繪畫草稿圖案，體驗到在金屬上燒製不同顏色的新奇有趣和成就感；為了深入學習，她一進大學就找到舉辦研習營的金工老師，並告知願意參加選手選拔及培訓，隨後就展開漫長訓練。

自認天分不高的許芷菱，除了上課，其餘時間幾乎都在練習，大一時更成立個人工作室，接案金工訂製設計，從實務中學習更多技巧與知識。

憑著努力不懈，她在大三時獲得第53屆北區技能競賽珠寶金銀細工職類第2名，隨後在全國技能競賽奪下全國第3名，同年更取得第47屆國際技能競賽第2階段國手選拔賽的備取國手。

許芷菱在2024年參加台北市銀樓業職業工會舉辦的「金工達人競賽」，首次參賽就以學生身分跨級挑戰職人組，以新秀之姿擊敗業界師傅，拿到職人組第2名，也是首位在該競賽職人組獲得亞軍的學生，證明自己的技術已經有職業水準。

在許芷菱獲獎後，有多家珠寶設計公司登門求才，但她希望先完成學位，因而推辭工作機會，並計畫取到碩士學位後，優先以工作室接案為主。她也感謝家人和老師支持，讓自己能就讀技職，很幸運在高中階段，就找到自己的興趣與一生志向。

珠寶

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