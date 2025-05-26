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為偏鄉學校製作新鞋櫃 二林工商服務社區「當有溫度的人」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商申請仰望教育基金會鼓勵室內空間設計科學生精進技藝，挑戰乙級證照並把服務延伸到社區。圖／二林工商提供
國立二林工商申請仰望教育基金會鼓勵室內空間設計科學生精進技藝，挑戰乙級證照並把服務延伸到社區。圖／二林工商提供

國立二林工商申請仰望教育基金會「服務換學習－愛無限計畫」，室內空間設計科10名學生參加，其中8人獲得乙級證照，室設科學生還為民權華德福國中小製作新鞋櫃，從服務中自助助人，精進專業技能又能考取專業證照為升學、就業加分。

仰望教育基金會為落實「實作學習、人才培育、連結產業、回饋社會」教育願景，推動「服務換學習 愛無限計畫」，開放申請補助加強課程相關費用，彰化縣9所公私立高中職校獲補助，二林工商以偏鄉學校方式辦理計畫，通過乙級證照學生每人得到獎金1千元。

二林工商室設科把訓練成果延伸到社區，經訪查得知芳苑鄉民權華德福國中小的鞋櫃老舊，隔層尺寸不合，學生使用不便，經評估後決定協助改善，獲在地企業豐詣室內裝修設計公司捐贈材料，並提供專業系統化流程規畫，室設科學生翁歆媃和王于欣負責設計，依據空間條件、實際需求和使用同理心，規畫符合人體工學的鞋櫃樣式，整個過程在工具應用、施工流程、業界人員協作，學生獲益良多。

室內空間設計科主任黃晨琬學校感謝仰望教育基金會支持，不只提升學生證照通過率，也讓學生在服務中體會回饋的力量，對人生影響遠超過一紙證書。

二林工商實習主任黃秋柑今表示，課本上學不到的經驗可為就業與升學奠定更穩固基礎，學生一手包辦鞋櫃的設計、打樣、安裝，實戰演練增進專業能力，另在與業者、社區的互動中學會溝通、分工和責任。

二林工商校長丁志昱說，在這段學習旅程中，學生收穫的不僅是證照與實作成果，更在彼此合作與回饋社區的經歷中學會關懷、責任與使命，學校深信技職教育不應只是技能的傳授，更要培養學生成為有溫度、有責任感的專業人才，透過仰望計畫，師長看到學生從做中學，也從服務中看見自己的價值。

鞋櫃 彰化 升學 偏鄉教育 偏鄉學校

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