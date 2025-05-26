為偏鄉學校製作新鞋櫃 二林工商服務社區「當有溫度的人」

國立二林工商申請仰望教育基金會「服務換學習－愛無限計畫」，室內空間設計科10名學生參加，其中8人獲得乙級證照，室設科學生還為民權華德福國中小製作新鞋櫃，從服務中自助助人，精進專業技能又能考取專業證照為升學、就業加分。

仰望教育基金會為落實「實作學習、人才培育、連結產業、回饋社會」教育願景，推動「服務換學習 愛無限計畫」，開放申請補助加強課程相關費用，彰化縣9所公私立高中職校獲補助，二林工商以偏鄉學校方式辦理計畫，通過乙級證照學生每人得到獎金1千元。

二林工商室設科把訓練成果延伸到社區，經訪查得知芳苑鄉民權華德福國中小的鞋櫃老舊，隔層尺寸不合，學生使用不便，經評估後決定協助改善，獲在地企業豐詣室內裝修設計公司捐贈材料，並提供專業系統化流程規畫，室設科學生翁歆媃和王于欣負責設計，依據空間條件、實際需求和使用同理心，規畫符合人體工學的鞋櫃樣式，整個過程在工具應用、施工流程、業界人員協作，學生獲益良多。

室內空間設計科主任黃晨琬學校感謝仰望教育基金會支持，不只提升學生證照通過率，也讓學生在服務中體會回饋的力量，對人生影響遠超過一紙證書。

二林工商實習主任黃秋柑今表示，課本上學不到的經驗可為就業與升學奠定更穩固基礎，學生一手包辦鞋櫃的設計、打樣、安裝，實戰演練增進專業能力，另在與業者、社區的互動中學會溝通、分工和責任。

二林工商校長丁志昱說，在這段學習旅程中，學生收穫的不僅是證照與實作成果，更在彼此合作與回饋社區的經歷中學會關懷、責任與使命，學校深信技職教育不應只是技能的傳授，更要培養學生成為有溫度、有責任感的專業人才，透過仰望計畫，師長看到學生從做中學，也從服務中看見自己的價值。

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