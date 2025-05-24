打造校園巨蛋 虎科大啟用光電球場
虎尾科技大學除將打造雲林首座「校園巨蛋」，最近斥資3500萬元建造國內最大單一跨距長74公尺、寬34公尺無落柱光電風雨球場，昨天啟用。這座連結3座籃球場屋頂光電年產67萬度電，夜間打球明亮，未來將再建造光電網球場，朝綠色體育校園邁進。
虎科大花費3.5億元將打造符合國際賽事標準多功能體育館，有籃球、排球及羽球場及重量訓練室，容納1500人觀賽，1.5億元由豐泰文教基金會贊助，預定2028年完工。近2年來籃球隊國內賽事表現傑出，打進國內最高賽事UBA（大專籃球聯賽）季軍，為優化練球環境，校方在工專路宿舍區建造國內最大無跨距光電風雨球場。
光電風雨球場啟用儀式，由校長張信良及營建錦群傑公司3位總經理何自柔、江彥士與劉之傑主持，籃球隊及師生見證，熱舞表演開場揭幕，籃球隊3對3表演賽，全校以「入厝」心情歡慶新球場啟用。
籃球隊員萊恩遠等人開心說，球場在宿舍大樓旁、照明通亮，不分晝夜隨時練球，有信心明年參賽再交出好成績。張信良表示，這座大球場，讓活動不受天氣限制，屋頂太陽能，設置容量361.6kWp，年均發電量逾67萬度，產生電力售台電，未來再打造光電網球場，實踐能源循環綠色體育校園。
虎科大傑出校友、何自柔說，一般風雨球場跨距僅20幾公尺，該球場採鋼骨人字形屋架設計，跨距34公尺，全長75公尺無落柱，等同把3座籃球場無縫無柱連結一體，是國內目前最大無跨距風雨球場，為學弟妹打造好球場，深感欣悅。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言