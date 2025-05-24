聽新聞
0:00 / 0:00

打造校園巨蛋 虎科大啟用光電球場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
虎科大建造國內最大單一跨距無落柱光電風雨球場，等同將3座籃球場無縫無柱連結，籃球隊3對3表演賽，歡慶新球場啟用。記者蔡維斌／攝影
虎科大建造國內最大單一跨距無落柱光電風雨球場，等同將3座籃球場無縫無柱連結，籃球隊3對3表演賽，歡慶新球場啟用。記者蔡維斌／攝影

虎尾科技大學除將打造雲林首座「校園巨蛋」，最近斥資3500萬元建造國內最大單一跨距長74公尺、寬34公尺無落柱光電風雨球場，昨天啟用。這座連結3座籃球場屋頂光電年產67萬度電，夜間打球明亮，未來將再建造光電網球場，朝綠色體育校園邁進。

虎科大花費3.5億元將打造符合國際賽事標準多功能體育館，有籃球、排球及羽球場及重量訓練室，容納1500人觀賽，1.5億元由豐泰文教基金會贊助，預定2028年完工。近2年來籃球隊國內賽事表現傑出，打進國內最高賽事UBA（大專籃球聯賽）季軍，為優化練球環境，校方在工專路宿舍區建造國內最大無跨距光電風雨球場。

光電風雨球場啟用儀式，由校長張信良及營建錦群傑公司3位總經理何自柔、江彥士與劉之傑主持，籃球隊及師生見證，熱舞表演開場揭幕，籃球隊3對3表演賽，全校以「入厝」心情歡慶新球場啟用。

籃球隊員萊恩遠等人開心說，球場在宿舍大樓旁、照明通亮，不分晝夜隨時練球，有信心明年參賽再交出好成績。張信良表示，這座大球場，讓活動不受天氣限制，屋頂太陽能，設置容量361.6kWp，年均發電量逾67萬度，產生電力售台電，未來再打造光電網球場，實踐能源循環綠色體育校園。

虎科大傑出校友、何自柔說，一般風雨球場跨距僅20幾公尺，該球場採鋼骨人字形屋架設計，跨距34公尺，全長75公尺無落柱，等同把3座籃球場無縫無柱連結一體，是國內目前最大無跨距風雨球場，為學弟妹打造好球場，深感欣悅。

虎尾科大 籃球 光電

延伸閱讀

TPBL／慘輸雲豹45分 雷蒙恩：這不是戰神的籃球

籃球／富邦勇士力拚惜敗 富邦金控感謝球迷支持 24日感恩會

世壯運／新北市長侯友宜組50年警光友情籃球隊 「無論勝負都是贏家」

國內最大單一跨距光電風雨球場啟用 虎尾科大打造綠能體育校園

相關新聞

打造校園巨蛋 虎科大啟用光電球場

虎尾科技大學除將打造雲林首座「校園巨蛋」，最近斥資3500萬元建造國內最大單一跨距長74公尺、寬34公尺無落柱光電風雨球...

國內最大單一跨距光電風雨球場啟用 虎尾科大打造綠能體育校園

虎尾科技大學除將打造雲林首座「校園巨蛋」，最近更斥資3500萬元建造國內最大單一跨距長74米、寬34米無落柱的光電風雨球...

明新科大攜手力成 打造百萬年薪封測產業精英專班

為達成實習即就業！明新科大攜手力成（6239）科技打造百萬年薪封測產業精英專班。明新科技大學電子工程系積極深化產學合作與...

實習享百萬年薪！明新科大攜力成科技打造封裝測試專班

明新科技大學推出獨家「2+2N封裝測試產業精英專班」，培育近百位封測人才，今年持續與力成科技合作，學生就讀專班還可申請獎...

東專餐旅科全國觀光精英盃 勇奪銀牌展現解說實力

觀光精英盃全國遊程設計競賽日前舉辦，國立台東專科學校參賽學生實際走訪台東觀光景點，增加導解和臨場反應，獲得全國第2名

弘光科大攜手17家企業 助國際生實習與就業

為促進國際學生留台實習與就業，弘光科技大學今天表示，攜手國內外知名企業17家，透過攤位互動、職涯講座與面對面交流，為國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。