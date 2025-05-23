國內最大單一跨距光電風雨球場啟用 虎尾科大打造綠能體育校園

虎尾科技大學除將打造雲林首座「校園巨蛋」，最近更斥資3500萬元建造國內最大單一跨距長74米、寬34米無落柱的光電風雨球場，今天啟用。這座連結3座籃球場的屋頂光電可年產67萬度電，夜間打球照明通亮，學校說，未來將再建造光電網球場，朝綠色體育校園邁進。

虎尾科技大學最近以3.5億元將打造符合國際賽事標準的多功能體育館，除有籃球、排球及羽球場及重量訓練室，更可容納1500人觀賽，各項運動設施十分完善，成為雲林第1座「校園巨蛋」，其中1.5億元由豐泰文教基金會贊助，預定民國117年完工。

由於近兩年來虎科大籃球隊在國內各大賽事表現傑出，更一舉打進國內最高賽事的UBA（大專籃球聯賽）季軍，闖出名號，為優化練球環境，校方在工專路宿舍區建造一座國內最大的無跨距光電風雨球場。

球場今天啟用儀式由校長張信良及負責營建的錦群傑公司3位總經理何自柔、江彥士與劉之傑共同主持，虎科大籃球隊及師生共同見證，除熱舞演出，虎科大籃球隊更馬上來一場3對3表演賽，全校以「入厝 」的心情迎接新球場啟用。

籃球隊員萊恩遠等人欣喜地說，球場就在宿舍大樓旁且照明通亮，大家三不五時，不分晝夜可隨時練球，有信心明年將為學校再交出好成績。

張信良表示，有了這座大球場，學校各種活動不受天氣限制；且球場屋頂太陽能，設置容量達361.6kWp，年均發電量逾67萬度，所產生電力將售予台電，透過光電設施的導入，未來將再打造光電網球場，實踐能源循環的綠色體育校園。

也是虎尾科大傑出校友的錦群傑公司總經理何自柔指出，一般風雨球場跨距僅約20幾公尺，該球場採鋼骨人字形屋架設計，跨距達34公尺，且全長達75公尺的球場均無落柱，等同把3座籃球場無縫無柱連結一體，是國內目前最大的無跨距風雨球場，能為學弟妹打造好球場，並為學校節省成本，他深感欣悅。

學生宿舍會長王志嘉也表示，光電風雨球場造型現代化，宏偉壯觀，舖面照明與安全性均屬一流，未來打球風雨無阻更感幸福。 虎尾科技大學建造國內最大單一跨距無落柱的光電風雨球場，等同將3座籃球場無縫無柱連結，提供完善的打球空間。記者蔡維斌／攝影 虎尾科技大學建造國內最大單一跨距無落柱的光電風雨球場，等同將3座籃球場無縫無柱連結，虎科大籃球隊馬上來一場3對3表演賽，歡慶新球場啟用。記者蔡維斌／攝影 虎尾科技大學建造國內最大單一跨距無落柱的光電風雨球場，等同將3座籃球場無縫無柱連結，提供完善的打球空間。記者蔡維斌／攝影 虎尾科技大學建造國內最大單一跨距無落柱的光電風雨球場，等同將3座籃球場無縫無柱連結，提供完善的打球空間。記者蔡維斌／攝影

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