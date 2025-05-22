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實習享百萬年薪！明新科大攜力成科技打造封裝測試專班

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
明新科大電子系「封裝測試產業精英專班」，打造產學接軌的百萬年薪之路。圖／明新科大提供
明新科大電子系「封裝測試產業精英專班」，打造產學接軌的百萬年薪之路。圖／明新科大提供

明新科技大學推出獨家「2+2N封裝測試產業精英專班」，培育近百位封測人才，今年持續與力成科技合作，學生就讀專班還可申請獎學金，4年最高可領16萬。畢業季來臨，也吸引台積電、台達電、力成、汎銓科技等20家半導體指標企業進駐招募新血。

明新科大電子系主任張丞勛指出，為提升學生就業力，系上推出多元實作導向計畫，包括2+2N產業專班、半導體產業實習專案、IC布局與設計實戰課程等，與近20家企業建立合作管道。學生在大三的暑假即可開始至企業實習，並獲得正職薪資與福利，讓其在學期間即累積實務經驗與財務資本。

升學方面，系上也積極輔導學生製作專題，參與國家科學技術專題計畫，以申請攻讀國內外研究所，每年皆有學生錄取頂尖大學，特別是在TDK盃機器人競賽，電子系連續24年參賽，共獲得21項大獎。

此外，明新科大電子系更是受教育部補助推出獨家的「2+2N封裝測試產業精英專班」，已邁入第8屆，今年持續與半導體封測大廠力成科技合作，獨招20位有志投入半導體產業的高中生，採「日二專接二技進修部」模式進行，打造產學接軌的百萬年薪之路。

專班學生自大二（二專下學期）起進入企業實習，並由公司以助理工程師的職位聘任。大三（二技一年級）搭配實務課程及「封裝工程師能力鑑定培訓營」通過能力鑑定，取得由經濟部與電電公會聯頒的iPAS半導體封裝工程師證照，於大四（二技二年級）即有預聘升任正工程師的機會。

力成科技副理李柏翰表示，學生就讀此專班，每學期可以申請「力成教育基金會」獎學金2萬元，4年下來最高可領16萬；此外，公司也提供完整的薪資與福利，學生在實習期間除去學雜費後，仍可淨賺逾百萬元。

封測產業精英專班採小班制教學，安排業師授課並設有入學獎學金，實習期間視為正職，享有三節獎金與年終福利。學生畢業後無綁約限制，可自由選擇職涯方向。

明新科大電子系「封裝測試產業精英專班」搭配校內半導體基地設備，充份發揮實作課程教學。圖／明新科大提供
明新科大電子系「封裝測試產業精英專班」搭配校內半導體基地設備，充份發揮實作課程教學。圖／明新科大提供
明新科大電子系展現學術與專業實力，鼓勵學生參加競賽累積實作經驗，圖為電子系師生隊伍（右）獲得第28屆TDK盃「自動組」冠軍。圖／明新科大提供
明新科大電子系展現學術與專業實力，鼓勵學生參加競賽累積實作經驗，圖為電子系師生隊伍（右）獲得第28屆TDK盃「自動組」冠軍。圖／明新科大提供
明新科大電子系「封裝測試產業精英專班」採小班制業師教學，指導學生在校內累積實作經驗與熟悉半導體業界執行實務。圖／明新科大提供
明新科大電子系「封裝測試產業精英專班」採小班制業師教學，指導學生在校內累積實作經驗與熟悉半導體業界執行實務。圖／明新科大提供

薪資 實習 半導體

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