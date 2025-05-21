高科大藝術季壓軸沉浸式推理劇 觀眾成角色顛覆劇場刻板印象

國立高雄科技大學藝術季壓軸節目「隱身的X」，今天在楠梓校區圖書館多功能表演廳登場，由駐校藝術家、香港劇場藝術創作總監余振球帶領學生讀劇演出，該劇改編自推理小說家陳浩基作品，以劇場形式呈現懸疑情境，觀眾透過線索與演員抽絲剝繭解謎，為藝術季掀起高潮。

高科大共同教育學院自2023年起依據西方藝術發展史規畫主題藝術季，循環4年一輪，分別為前年和去年的巴洛克時期、新古典至後印象派，今年輪到現代藝術後期與當代藝術，明年又將回到以文藝復興為主題。

今年藝術季形式涵蓋音樂、戲劇、展覽、講座與手作工作坊，透過系統性設計引導大學生完整理解西方藝術各時期的核心精神與特色，壓軸推理劇「隱身的X」由導演余振球帶領學生從劇本解析、角色塑造、肢體動作練習到舞台走位演練，最終呈現完整讀劇演出，讓學生深入體驗劇場創作歷程。

「隱身的X」打破傳統舞台界線，神秘角色「X」可能隱身劇場角落，讓觀眾不再只是被動觀看者，而是角色之一，演出過程充滿懸疑與互動，觀眾與演員一同抽絲剝繭、尋找真相，觀眾參與劇情推進，顛覆對推理小說與劇場印象，也讓人重新思考觀演關係在當代表演藝術中的彈性與可塑性。

這項節目表演已成科技大學學生難得的劇場藝術學習經驗，展現藝術教育跨域實作深度，演出結束後，校長楊慶煜頒贈聘書與感謝狀予駐校藝術家余振球，表揚在校期間積極推動劇場藝術教育，為校園注入豐富的藝術能量與創意精神。 高科大校長楊慶煜（右）頒贈聘書及感謝狀贈給駐校藝術家、香港知名劇場藝術創作總監余振球（左）。圖／高科大提供 國立高雄科技大學藝術季壓軸節目「隱身的X」，今天在楠梓校區圖書館多功能表演廳登場。圖／高科大提供 推理劇「隱身的X」打破傳統舞台界線，引領現場觀眾與演員一同進入懸疑情境，富含互動性質的沉浸式劇場體驗，顛覆了觀演關係的刻板想像。圖／高科大提供

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