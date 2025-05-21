快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

東專餐旅科全國觀光精英盃 勇奪銀牌展現解說實力

中央社／ 台東縣21日電
2025觀光精英盃全國遊程設計競賽日前舉辦，國立台東專科學校餐旅管理科學生實際走訪台東觀光亮點，探索人文與自然風貌，榮獲全國第2名，展現優秀解說實力及團隊精神。台東專科學校提供／中央社
2025觀光精英盃全國遊程設計競賽日前舉辦，國立台東專科學校餐旅管理科學生實際走訪台東觀光亮點，探索人文與自然風貌，榮獲全國第2名，展現優秀解說實力及團隊精神。台東專科學校提供／中央社

觀光精英盃全國遊程設計競賽日前舉辦，國立台東專科學校參賽學生實際走訪台東觀光景點，增加導解和臨場反應，獲得全國第2名。

國立台東專科學校今天發布新聞稿表示，學校餐旅管理科五專3年級學生組隊參加「2025第14屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」榮獲全國第二名，展現優秀的解說實力及團隊精神。

學校表示，自今4月起，餐旅管理科「導覽解說與實務」課程鼓勵學生報名參加，其中江昕芸、林侑臻、黃千銨、張文琪4名學生，主動向老師表達參賽意願，展現積極學習熱忱，並經由腦力激盪訂定參賽主題為：「九到11的距離：海湧之聲．藝遊味境」。

競賽初期，學生主動查找資料，負責訓練的老師鄭瑋玲引導學生深入討論，並實地帶領學生走訪台東觀光亮點，探索人文與自然風貌，逐步釐清行程脈絡。導覽內容需為兩天一夜的行程，涵蓋至少三處「台灣觀光100亮點」，並結合指定使用的「去趣APP」，設計富創意與深度的旅遊行程。

決賽名單公告後，共24組通過初審，12組進入決賽，學校得知進入決賽後，旋即展開密集訓練，學生接受老師鄭瑋玲嚴謹的表達訓練，強化導覽解說口語表達與臨場反應，也到陌生班級進行模擬簡報、聽取回饋。過程中，4名學生彼此互補支援，撰稿、修簡報、準備道具等，展現高度團隊合作，讓訓練過程產生「1+1大於2」的加乘效果。

學校表示，14日決賽當天，來自全台的12組高中職精英齊聚台中，進行8分鐘簡報與2分鐘問答。導覽解說組決賽高達70%評分來自「台風與整體專業性」，4名學生雖初出茅廬，但表現不俗，展現了遊程專業知識與自信，並全程觀摩他隊表現、虛心學習，最終以出色的表達，完整的規劃內容與沉穩的台風，榮獲全國第2名殊榮，並抱回獎金新台幣7000元，為校爭光。

觀光景點 台東

相關新聞

新北16所技高綜高「開放校園日」 國中生選校不用開盲盒

為協助學生了解未來升學方向，新北市教育局自5月19日起攜手16所技術型高中（含普通高中附設職業類科）及綜合型高中舉辦「O...

東專餐旅科全國觀光精英盃 勇奪銀牌展現解說實力

觀光精英盃全國遊程設計競賽日前舉辦，國立台東專科學校參賽學生實際走訪台東觀光景點，增加導解和臨場反應，獲得全國第2名

弘光科大攜手17家企業 助國際生實習與就業

為促進國際學生留台實習與就業，弘光科技大學今天表示，攜手國內外知名企業17家，透過攤位互動、職涯講座與面對面交流，為國際...

正修科大餐飲系畢展創意台菜 料理美味廣受好評

正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，以創新台式料理為主軸，融合傳統與現代元素演繹佳餚，驚豔四座，菜餚不僅是4年來學習成...

劉怡君摘統測餐旅群榜首 僑泰高中：55周年校慶最佳賀禮

四技二專統測成績日昨出爐，台中市僑泰高中不但餐飲科女學生劉怡君以650.5分摘下餐旅群榜首，還有20人60級分以上，寫下...

長榮女中餐飲科師徒聯手 40道餐點+粽子三吃謝師恩

台南市長榮女中餐飲科辦感恩餐會，師徒聯手，款待師長及家長，共推出20道料理、7樣甜點、8款現調飲料、3種現做點心，內含中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。