東專餐旅科全國觀光精英盃 勇奪銀牌展現解說實力

觀光精英盃全國遊程設計競賽日前舉辦，國立台東專科學校參賽學生實際走訪台東觀光景點，增加導解和臨場反應，獲得全國第2名。

國立台東專科學校今天發布新聞稿表示，學校餐旅管理科五專3年級學生組隊參加「2025第14屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」榮獲全國第二名，展現優秀的解說實力及團隊精神。

學校表示，自今4月起，餐旅管理科「導覽解說與實務」課程鼓勵學生報名參加，其中江昕芸、林侑臻、黃千銨、張文琪4名學生，主動向老師表達參賽意願，展現積極學習熱忱，並經由腦力激盪訂定參賽主題為：「九到11的距離：海湧之聲．藝遊味境」。

競賽初期，學生主動查找資料，負責訓練的老師鄭瑋玲引導學生深入討論，並實地帶領學生走訪台東觀光亮點，探索人文與自然風貌，逐步釐清行程脈絡。導覽內容需為兩天一夜的行程，涵蓋至少三處「台灣觀光100亮點」，並結合指定使用的「去趣APP」，設計富創意與深度的旅遊行程。

決賽名單公告後，共24組通過初審，12組進入決賽，學校得知進入決賽後，旋即展開密集訓練，學生接受老師鄭瑋玲嚴謹的表達訓練，強化導覽解說口語表達與臨場反應，也到陌生班級進行模擬簡報、聽取回饋。過程中，4名學生彼此互補支援，撰稿、修簡報、準備道具等，展現高度團隊合作，讓訓練過程產生「1+1大於2」的加乘效果。

學校表示，14日決賽當天，來自全台的12組高中職精英齊聚台中，進行8分鐘簡報與2分鐘問答。導覽解說組決賽高達70%評分來自「台風與整體專業性」，4名學生雖初出茅廬，但表現不俗，展現了遊程專業知識與自信，並全程觀摩他隊表現、虛心學習，最終以出色的表達，完整的規劃內容與沉穩的台風，榮獲全國第2名殊榮，並抱回獎金新台幣7000元，為校爭光。

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